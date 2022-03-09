Украинские медики смогут работать в Латвии без знания госязыка

Согласно закону о поддержке гражданских жителей Украины, установлены определенные исключения для знания государственного языка. Работодатель может принять на работу гражданина Украины без знания госязыка, если это не мешает выполнению трудовых обязанностей.

Медицинские учреждения могут принимать на работу украинских медиков, если они могут обеспечить общение в рамках работы, например, с помощью переводчика, доносить информацию до пациентов в понятной форме, а также общаться с коллегами.

Как сообщалось, несколько медицинских учреждений Латвии выразили готовность предложить работу украинским медикам.

Как сообщалось, с начала войны на Украине 67 украинских граждан получили гуманитарные визы, дающие право на трудоустройство в Латвии, сообщили в МВД.

C начала войны шесть граждан Украины подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

На сегодня в Государственную пожарно-спасательную службу за помощью по обеспечению крова обратились 569 украинцев.

Количество прибывших в Латвию украинцев превышает указанное, так как многие обращаются напрямую в самоуправления.

В ближайшие дни будет введена единая система данных о всех прибывших украинцах, нуждающихся в помощи, и станет известно точное их количество.

Министерство обращает внимание на то, что, если гражданин Украины имеет биометрический паспорт, выданный украинскими властями, и не планирует работать, он может легально въехать и находиться на территории Латвии до 90 дней без обращения в государственные или муниципальные органы.