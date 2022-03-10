Россияне перепродают еду из McDonald's по космическим ценам

По наблюдениям BBC, на сайте более 3000 таких предложений - и это лишь в одной Москве. Продукты перепродают по цене в 3-10 раз дороже исходной.

В свою очередь, согласно информации в соцсетях, стоимость некоторых продуктов достигала аж 290 евро. Соусы, которые обычно стоят копейки, продавались за 1000 российских рублей, что составляет около восьми евро.

Loving it ? Moscow fans of #McDonald's are selling their leftover hamburger meals for up to 50,000 rubles (290 euros) after the US fast food chain shut. pic.twitter.com/rPjtsb7MFt — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 9, 2022

Напомним, McDonald's и Coca-Cola сообщили, что приостанавливают бизнес в России. 9 марта сообщалось, что McDonald's еще работает в России, точная дата закрытия не называлась.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - говорится в заявлении главы McDonald's Криса Кемпчински.

В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек, пишет BBC. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.