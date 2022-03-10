Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Ведущий "Орла и решки" с семьей не может выбраться из оккупированного города

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал в соцсетях, что ведущий шоу "Орел и решка" Евгений Синельников вместе со своей семьей сейчас находится в Буче и не может выбраться из города. 

Евгений хотел вырваться из города, где уже 15 дней продолжаются жуткие обстрелы, но российские оккупанты никого не выпускают.

Синельников и его 9-летний сын стали заложниками военных и не могут воспользоваться гуманитарным коридором. 

"Главный режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находятся в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такая реальность?! Дай бог вашим детям и семьям не испытать подобного", - написал Алан Бадоев в Instagram.

Ранее в результате вторжения российских войск на территорию Украины погиб 33-летний украинский актер Паша Ли.

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