Ведущий "Орла и решки" с семьей не может выбраться из оккупированного города

"Главный режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находятся в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такая реальность?! Дай бог вашим детям и семьям не испытать подобного", - написал Алан Бадоев в Instagram.