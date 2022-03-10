Ведущий "Орла и решки" с семьей не может выбраться из оккупированного города

Евгений хотел вырваться из города, где уже 15 дней продолжаются жуткие обстрелы, но российские оккупанты никого не выпускают.
Синельников и его 9-летний сын стали заложниками военных и не могут воспользоваться гуманитарным коридором.
"Главный режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находятся в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такая реальность?! Дай бог вашим детям и семьям не испытать подобного", - написал Алан Бадоев в Instagram.
Ранее в результате вторжения российских войск на территорию Украины погиб 33-летний украинский актер Паша Ли.