Во время вторжения российских войск в Украину погиб популярный актер
6 марта в результате вторжения российских войск на территорию Украины погиб 33-летний украинский актер Паша Ли, пишет Variety.
6 марта в результате вторжения российских войск на территорию Украины погиб 33-летний украинский актер Паша Ли, пишет Variety.
Паша Ли был убит во время перестрелки в городе Ирпень.
Известно, что актер вступил в войска территориальной обороны. В Украине Ли был популярным артистом, композитором, певцом и телеведущим. Он служил в Киевском академическом театре "Колесо", снимался в кино и рекламе.
Несколько дней назад он писал: "За последние 48 часов есть возможность сесть и скинуть фото, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что знаем, что все будет хорошо".
Напомним, на территории Украины продолжаются обстрелы и бомбардировки. Страну покинуло около 1,5 миллиона беженцев. Многие остались в своих домах и до сих пор находятся в разрушенных городах.