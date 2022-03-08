Во время вторжения российских войск в Украину погиб популярный актер

Паша Ли был убит во время перестрелки в городе Ирпень.

Известно, что актер вступил в войска территориальной обороны. В Украине Ли был популярным артистом, композитором, певцом и телеведущим. Он служил в Киевском академическом театре "Колесо", снимался в кино и рекламе.

Несколько дней назад он писал: "За последние 48 часов есть возможность сесть и скинуть фото, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что знаем, что все будет хорошо".