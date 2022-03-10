Эстония прекращает выдавать туристические визы гражданам России

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала министр.