Пт, 11.03.2022
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Антон Долин, кинокритик

Эстония прекращает выдавать туристические визы гражданам России

Глава МИД Эва-Мария Лийметс. ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России за исключением виз для посещения родственников, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала министр.

Напомним, в России прекратили работу платежные системы Visa и Mastercard.

Ранее визы гражданам России перестали выдавать Латвия, Чехия, Литва и Норвегия.

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