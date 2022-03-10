Война в Украине продолжается уже третью неделю, и конца ей пока не видно. За день было эвакуировано 38 тысяч мирных жителей. Bellingcat прогнозирует, что Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине. В Турции прошла встреча глав МИД Украины и России: стороны не смогли договориться о прекращении огня. Россия приостановит экспорт пшеницы и зерновых. ООН заявила, что за время войны в Украине погибли 549 мирных жителей. Еще 957 человек ранены. Это основные события 15-ого дня войны в Украине.

Мы продолжаем следить за развитием событий здесь:

Компании, покинувшие Россию за 10 марта:

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок, Warner Music Group приостанавливает деятельность в России, ювелирная компания Pandora приостанавливает деловые отношения с Россией, TOEFL приостановила проведение тестов в России и Белоруссии, журнал Esquire закрывается, инвестиционный банк Goldman Sachs уходит из РФ, облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых клиентов из России.

За время войны в Украине погибли 549 мирных жителей

Еще 957 человек ранены (данные актуальны на полночь 9 марта). Причина большинства жертв среди мирного населения - обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиационные удары.

Российские военные утверждают, что нашли в Украине химические лаборатории

Российские военные утверждают, что нашли в Украине химические лаборатории, об этом сегодня, 10 марта, на брифинге рассказал глава войск радиационной и химической безопасности Игорь Кириллов.

По его словам, Украина при участии США создала лаборатории по изучению распространения перелетными птицами и летучими мышами опасных инфекций и биологического оружия, пишет Русская служба BBC.

Украина и США ранее отрицали само существование таких лабораторий.

Встреча глав МИД Украины и России: о прекращении огня не договорились

В Турции прошла первая с момента начала войны в Украине встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Встреча продлилась около часа, после были организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Reuters, на пресс-конференции после встречи Кулеба рассказал, что стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

В то же время глава украинского МИД заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате.

Эстония прекращает выдавать туристические визы гражданам России

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России за исключением виз для посещения родственников, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же, сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала министр.

Ранее визы гражданам России перестали выдавать Латвия, Чехия, Литва и Норвегия.

Россия отказалась от участия в Совете Европы

Россия не намерена участвовать в Совете Европы. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что "недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе", тогда как "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями", пишет "Медуза".

"Ход событий становится необратимым. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - говорится в заявлении МИД.

Зеленский: В среду были эвакуированы 35 тысяч человек; людей продолжат вывозить

В четверг, 10 марта, будут организованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из наиболее опасных мест, в среду было эвакуировано примерно 35 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, так как российская армия осуществляет интенсивные обстрелы, украинская сторона делает все возможное для безопасности жителей и осуществляет эвакуацию из тех городов, где ситуация обострена больше всего. Для эвакуации созданы так называемые гуманитарные коридоры.

Зеленский сообщил, что в четверг будут организованы шесть гуманитарных коридоров из Сум, жилых мест в Киевской области, Энергодара, Мариуполя, Изюма и Волновахи.

Финансовая помощь: Украина получит миллиарды от МВФ и США

Международный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны. В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд долларов финансовой помощи. Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Bellingcat: Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине

Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в Украине, прогнозирует исполнительный директор исследовательской группы журналистов Bellingcat Кристо Грозев.