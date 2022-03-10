Спасателям надо будет пересмотреть меры гражданской обороны

В 2008 году было принято решение о ликвидации объектов гражданской обороны, хотя на тот момент уже был подготовлен правовой акт о содержании, стоимости и строительстве этих объектов, рассказал Балтманис.
Хотя международные документы предусматривают, что в случае войны против мирных жителей не должно применяться оружие, вторжение России в Украину свидетельствует о том, что эти правила не соблюдаются, отметил он.
"Поэтому нам необходимо пересмотреть меры защиты, которые заключаются не только в распространении информации или возможной эвакуации населения. Я думаю, что эти меры следует рассматривать как комплексные", - сказал Балтманис.
В качестве примера он привел приспособление подвалов зданий. Хотя любое здание строится для определенной цели и обычный подвал не предназначен для защиты, специалисты по строительству могут оценить, можно ли использовать конкретный подвал в качестве временного убежища на случай атаки тяжелым вооружением.
Министр внутренних дел Мария Голубева в программе Латвийского радио "В точке пересечения" заявила, что данный вопрос следует решать с самоуправлениями, так как они несут ответственность за реализацию мер гражданской обороны. Государство могло бы рассмотреть вопрос финансирования, но министр сомневается, что государство будет строить или приспосабливать убежища во всех самоуправлениях.
Как заявила министр, местные власти должны оценить, есть ли у них подземные помещения, которые необходимо привести в порядок. Она добавила, что Латвия не готовится к нападению, а проверяет системы гражданской обороны.