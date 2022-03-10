Спасателям надо будет пересмотреть меры гражданской обороны

В 2008 году было принято решение о ликвидации объектов гражданской обороны, хотя на тот момент уже был подготовлен правовой акт о содержании, стоимости и строительстве этих объектов, рассказал Балтманис.

Хотя международные документы предусматривают, что в случае войны против мирных жителей не должно применяться оружие, вторжение России в Украину свидетельствует о том, что эти правила не соблюдаются, отметил он.

"Поэтому нам необходимо пересмотреть меры защиты, которые заключаются не только в распространении информации или возможной эвакуации населения. Я думаю, что эти меры следует рассматривать как комплексные", - сказал Балтманис.

В качестве примера он привел приспособление подвалов зданий. Хотя любое здание строится для определенной цели и обычный подвал не предназначен для защиты, специалисты по строительству могут оценить, можно ли использовать конкретный подвал в качестве временного убежища на случай атаки тяжелым вооружением.

Министр внутренних дел Мария Голубева в программе Латвийского радио "В точке пересечения" заявила, что данный вопрос следует решать с самоуправлениями, так как они несут ответственность за реализацию мер гражданской обороны. Государство могло бы рассмотреть вопрос финансирования, но министр сомневается, что государство будет строить или приспосабливать убежища во всех самоуправлениях.