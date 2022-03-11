"Настоящие русские против войны": создан фонд в помощь Украине
В четверг, 10 марта, было объявлено о создании фонда "Настоящая Россия". Его инициировали артист балета Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев и писатель Борис Акунин.
В четверг, 10 марта, было объявлено о создании фонда "Настоящая Россия". Его инициировали артист балета Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев и писатель Борис Акунин.
Putin invaded Ukraine in our name. But we, true Russians, are against the war. Yes, we are responsible for not stopping Putin but we are a friend of Ukraine. https://t.co/jHDcBUGKs1 gathers Russians who want to support Ukrainian refugges.— Sergei Guriev (@sguriev) March 10, 2022
Создатели фонда противопоставляют русский народ и власть в России, которая "развязала преступную войну".
Создатели говорят, что "это удар по всем нам, людям, принадлежащим к русской культуре и говорящим на русском языке. Само слово "русский" стало в глазах мира токсичным".
Целью фонда объявляется сбор средств для помощи украинским беженцам, которые "бегут от российской - нет, от путинской - армии. Давайте всем русским миром помогать украинским беженцам".
Один из создателей фонда, писатель Борис Акунин, в интервью Rus.LSM.lv пояснил эту инициативу так: "У нас у всех, во всяком случае очень у многих, в эти дни ощущение, что мир сошел с ума. Что он разваливается на наших глазах. (...) Что нужно что-то делать. В мире живет очень много людей русской культуры. Нас всех это напрямую затрагивает. (...) Нас очень много по всему миру. И у нас возникла идея. Многие помогают сами от себя, индивидуально - волонтерствуют, сдают деньги и так далее.
Потому что, с нашей точки зрения, [нынешнее] российское государство - это "фейковая" Россия. Это путинская Россия".