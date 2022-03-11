Сб, 12.03.2022
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Юрий Шефлер, владелец компании Stoli Group

"Настоящие русские против войны": создан фонд в помощь Украине

Михаил Барышников ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

В четверг, 10 марта, было объявлено о создании фонда "Настоящая Россия". Его инициировали артист балета Михаил Барышников, экономист Сергей Гуриев и писатель Борис Акунин.

Создатели фонда противопоставляют русский народ и власть в России, которая "развязала преступную войну".

Создатели говорят, что "это удар по всем нам, людям, принадлежащим к русской культуре и говорящим на русском языке. Само слово "русский" стало в глазах мира токсичным".

Целью фонда объявляется сбор средств для помощи украинским беженцам, которые "бегут от российской - нет, от путинской - армии. Давайте всем русским миром помогать украинским беженцам".

Один из создателей фонда, писатель Борис Акунин, в интервью Rus.LSM.lv пояснил эту инициативу так: "У нас у всех, во всяком случае очень у многих, в эти дни ощущение, что мир сошел с ума. Что он разваливается на наших глазах. (...) Что нужно что-то делать. В мире живет очень много людей русской культуры. Нас всех это напрямую затрагивает. (...) Нас очень много по всему миру. И у нас возникла идея. Многие помогают сами от себя, индивидуально - волонтерствуют, сдают деньги и так далее.

У нас возникла идея попытаться это централизовать, вот этот настоящий русский мир, создать некую настоящую Россию.

Потому что, с нашей точки зрения, [нынешнее] российское государство - это "фейковая" Россия. Это путинская Россия".

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