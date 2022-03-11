"Настоящие русские против войны": создан фонд в помощь Украине

Один из создателей фонда, писатель Борис Акунин, в интервью Rus.LSM.lv пояснил эту инициативу так: "У нас у всех, во всяком случае очень у многих, в эти дни ощущение, что мир сошел с ума. Что он разваливается на наших глазах. (...) Что нужно что-то делать. В мире живет очень много людей русской культуры. Нас всех это напрямую затрагивает. (...) Нас очень много по всему миру. И у нас возникла идея. Многие помогают сами от себя, индивидуально - волонтерствуют, сдают деньги и так далее.