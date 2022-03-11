Видео ⟩ Барских запретил использовать свою музыку на территории РФ

"Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать то же самое!" - сказал Барских.