Шнуров объявил о "самоотстранении" с поста генпродюсера RTVI

Заявление Шнурова было опубликовано на сайте телеканала.

Музыкант отметил, что он хочет "сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов". Его мнение сейчас может во многом не совпадать с редакционной политикой телеканала.

"Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом", - сообщил Шнуров.

Исполнительный директор RTVI Ольга Пивень поддержала решение музыканта: "Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен".