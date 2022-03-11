Сб, 12.03.2022
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Шнуров объявил о "самоотстранении" с поста генпродюсера RTVI

Сергей Шнуров ФОТО: скриншот видео

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров заявил о "временном самоотстранении" со своей должности. Он сообщил, что "в контексте происходящих событий" его мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой телеканала, пишет Esquire.

Заявление Шнурова было опубликовано на сайте телеканала.

Музыкант отметил, что он хочет "сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов". Его мнение сейчас может во многом не совпадать с редакционной политикой телеканала.

"Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом", - сообщил Шнуров.

Исполнительный директор RTVI Ольга Пивень поддержала решение музыканта: "Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен".

Напомним, в июне 2020 года руководство телеканала RTVI объявило о назначении лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова на должность генерального продюсера. Музыкант также вел на телеканале авторскую программу "Картинки с выставки".

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