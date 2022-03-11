Москва заявила о разработке в Украине бактериологического оружия. Что не так с этим обвинением?

Что это за документы?

Государственное агентство РИА Новости опубликовало сканы предписаний украинского минздрава, адресованных областным центрам контроля и профилактики болезней, об уничтожении "особо опасных патогенов". Также были опубликованы подписанные акты об их уничтожении. Подтвердить достоверность этих документов не удалось.

Документы были датированы 24 февраля - якобы это было сделано, чтобы уничтожить улики после вторжения российских войск на территорию Украины.

Из документов, однако, не следовало, что эти патогены планировалось использовать как оружие - но именно так их трактуют представители российских властей.

Вскоре после заявления минобороны выпускники биологического факультета МГУ обратились с открытым письмом к прокремлевским СМИ, которые рассказывали о бактериологическом оружии.

"В списке уничтоженных штаммов, опубликованных РИА Новости и другими российскими СМИ, нет ни одного, относящегося к особо опасным, - говорится в письме. - Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий".

"Заявление [официального представителя минобороны России] генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах "чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры" является чистым вымыслом", - считают выпускники биологического факультета МГУ.

Даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, не свидетельствовало бы о разработке Украиной биологического оружия, подчеркнули авторы письма. Они потребовали от СМИ опубликовать опровержение "лживой информации".

Заявления о лабораториях в странах бывшего СССР представители высшего руководства России делали и в предыдущие годы. Но убедительных доказательств разработки какого-либо оружия власти России до сих пор не предоставили.

О каком оружии говорили в России

На высоком уровне слова о таких разработках впервые прозвучали в 2015 году. Тогда руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил в Совете федерации с лекцией о "генетическом оружии".

"Одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого", - объяснял сенаторам Ковальчук.

Он брат миллиардера Юрия Ковальчука, главы банка "Россия". Оба - давние знакомые президента Владимира Путина.

Михаил Ковальчук утверждал, что такие разработки якобы ведет американское агентство DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США).

В 2018 году к этой теме обратился и сам Путин. Выступая на Валдайском форуме, он заговорил о якобы ведущихся разработках бактериологического оружия в Грузии. При этом он не утверждал, что такие разработки в действительности ведутся, а лишь комментировал утверждения бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.