Боррель ошибочно объявил о выделении Украине 500 млн евро. Но шанс еще есть

На саммите ЕС в Версале Боррель дал понять, что лидеры ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF), чтобы помочь бороться с российской агрессией.

Это дополнительные 500 млн на оружие и технику, которые ЕС решил передать Украине 27 февраля.

"Вчера я предложил это лидерам, и Европейский фонд мира удвоит свою поддержку, предоставив дополнительные 500 миллионов евро", - заявил Боррель журналистам утром в пятницу.

На вопрос, было ли трудно убедить страны-члены ЕС расширить EPF, Боррель ответил: "Нет, совсем нет. Все прекрасно осознают, что нам необходимо увеличить военную поддержку Украины, чтобы продолжать оказывать давление на Россию. Поэтому еще 500 миллионов".

Однако канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Райт заявили, что вопрос о дополнительных 500 млн евро не обсуждался. Не упоминается об этом и в заключительном заявлении лидеров.

Шольц оставил впечатление, что он открыт для этой идеи, заявив, что Боррель не нашел бы никого, кто выступал бы против более широкого участия ЕС через EPF. Однако он дал понять, что идея о 500 миллионах - одна из нескольких, которые следует рассматривать в контексте поддержки Украины.

"Затем [Европейская] комиссия выступит с предложениями", - сказал он.

Как и Боррель, президент Европейского совета Шарль Мишель создал впечатление, что соглашение о дополнительных 500 миллионах уже достигнуто.