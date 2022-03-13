Почему русскоязычные Латвии не выбирают ни одну сторону? Объясняет социолог

Кактиньш считает, что, вероятнее всего, нет единого объяснения, почему так много русскоязычных (46%) избегают выражать поддержку одной или другой вовлеченной в войну стороне, о чем свидетельствует опрос, представленный в программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?").

ФОТО: TVNET

Социолог объясняет, что до нападения на Украину большинство русскоязычных граждан положительно оценивали Россию и действия ее президента Владимира Путина.

Россия представлялась им дружественной страной. У них не было подозрений, что с ее стороны может быть проявлена агрессия против Украины.

По словам Кактиньша, когда в Украине началась война, для относительно большого числа русскоязычных это стало неприятным сюрпризом , который во многом пошел вразрез с их прежними мировоззрениями.

Нужно понимать, что важные мировоззренческие установки не меняются за один день. Важную роль в изменении хода мыслей играет фактор времени, а для того, чтобы мировоззрение изменилось коренным образом, должно пройти достаточно много времени, подчеркивает эксперт.