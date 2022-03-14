Сотни одинаковых TikTok-видео пытаются настроить европейцев против беженцев

Эти черти с лицом ангела, которые дерутся, бунтуют, орут в Молдове: "Слава Украине!". Вошел в ресторан поужинать или пообедать и напал на официантку, почему она ему отвечает по-русски.

Большинство беженцев, если точно - 70% ведут себя ненадлежащим образом, а если точнее, как свиньи".

Молдаване делятся видеозаписью какого-то инцидента, где можно увидеть пьяного украинца. На другом видео показан советский памятник, окрашенный в краски украинского флага, на что рассердились пользователи социальных сетей и утверждают, что это сделали беженцы. Как что-то негативное преподносится то, что украинцы приехали в Молдову на хороших автомобилях.

Эти видео российские телевизионные каналы используют для создания сюжетов о неблагодарных украинских беженцах.

На российском "Первом канале" распространяется следующий сюжет: "Жители Молдовы жалуются на скандальное и даже дерзкое поведение украинских беженцев.

Маленькая страна приняла у себя около 100 тысяч человек, им подготовили место жительства, еду, но, как выяснилось, не все ценят добро.

Особенно хозяева разозлились, что гости начали устраивать свой порядок, например, в цвете украинского флага раскрасили памятник героям Отечественной войны, а еще устраивали скандалы, когда с ними говорят по-русски".

"Взят какой-то конкретный участок видео, где человек говорит это нерадостное послание, но,

если посмотреть полное видео, то там есть оговорки, что это не обо всех украинцах, это один изолированный случай, но его вырезают и складывают свое послание.

Но так работает аудиовизуальное содержание и работает пропаганда", - объясняет эксперт по дезинформации Центра стратегической коммуникации НАТО Ника Алексеева.

Западные социальные сети Facebook и Twitter ограничивают официальные каналы пропаганды. Реагируя на это, Россия ограничила своим жителям доступ к этим сетям. Для распространения посланий Кремля полезной оказалась китайская видеоплатформа TikTok.

На ней появились десятки видео с абсолютно идентичными текстами о том, как люди 8 лет умирали в Донбассе, но никого на Западе это не интересовало. Поэтому Россия вынуждена выполнить операцию освобождения. Другие российские пользователи TikTok на это реагировали, опубликовав предложение записать такое видео за деньги.

"Это настоящие люди, они просто за деньги получили инструкции, а потом их наговаривают. Скорее всего, это то, что произошло, потому что такая практика существует.

Это трудно назвать неаутентичным, но там ясно видны признаки того, что произошел какой-то инструктаж. Так же легко инструкция может сказать - только не повторяйте слово в слово, придумайте что-нибудь другое, главное передайте посыл", - указывает Алексеева.

За видео тиктокеров Молдовы о неблагодарных беженцах Украины последовали похожие истории и в других странах. В них люди уже реагировали на российские телевизионные сюжеты и демонстрировали свое негодование.