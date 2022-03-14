Пн, 14.03.2022
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Российский священник

Сотни одинаковых TikTok-видео пытаются настроить европейцев против беженцев

ФОТО: shutterstock.com

Пока жители Латвии и других стран оказывают помощь Украине и людям, которые бегут от войны, есть люди, которые сознательно стараются искусственно вырастить ненависть к ним, используя одинаковые пропагандистские ролики на видеоплатформе TikTok, чтобы культивировать сомнения и у тех, кто сочувствует украинцам, сообщает передача Nekā personīga.

Кремль раньше уже использовал потоки беженцев для раскола Европы. Нет сомнений, что и сейчас, когда в европейских странах убежище на неопределенный срок ищут миллионы украинцев, Кремль постарается искусственно создать напряжение и инциденты.

Небольшая Молдова принимает много беженцев из южной части Украины. Каждый восьмой ребенок в стране - украинский беженец. В войне Молдова находится на стороне Украины, потому что может быть следующей целью России. На границе беженцев ждут волонтеры, предлагают теплую еду, временное размещение, бегущих от войны в свои дома принимают жители Молдовы.

Через неделю после начала войны в социальных сетях начали появляться полные возмущения видео о поведении украинских беженцев в Молдове.

В одном TikTok-видео говорится: "Машины украинской элиты прибывают. Элитные люди, элитные требования - девочки, бассейны, ковры белые, а не желтые.

Вот как мы как беженцы сейчас живем в Молдове, ходим по ресторанам, нас бесплатно угощают, все бесплатно, дали какие-то купоны, он покупает там самое необходимое - шоколад Milka, самый дорогой. Ребята, я, конечно, извиняюсь, может быть, я ошибаюсь, или я не там смотрю, но вы не ***?

Эти черти с лицом ангела, которые дерутся, бунтуют, орут в Молдове: "Слава Украине!". Вошел в ресторан поужинать или пообедать и напал на официантку, почему она ему отвечает по-русски.

Большинство беженцев, если точно - 70% ведут себя ненадлежащим образом, а если точнее, как свиньи".

Молдаване делятся видеозаписью какого-то инцидента, где можно увидеть пьяного украинца. На другом видео показан советский памятник, окрашенный в краски украинского флага, на что рассердились пользователи социальных сетей и утверждают, что это сделали беженцы. Как что-то негативное преподносится то, что украинцы приехали в Молдову на хороших автомобилях.

Эти видео российские телевизионные каналы используют для создания сюжетов о неблагодарных украинских беженцах.

На российском "Первом канале" распространяется следующий сюжет: "Жители Молдовы жалуются на скандальное и даже дерзкое поведение украинских беженцев.

Маленькая страна приняла у себя около 100 тысяч человек, им подготовили место жительства, еду, но, как выяснилось, не все ценят добро.

Особенно хозяева разозлились, что гости начали устраивать свой порядок, например, в цвете украинского флага раскрасили памятник героям Отечественной войны, а еще устраивали скандалы, когда с ними говорят по-русски".

"Взят какой-то конкретный участок видео, где человек говорит это нерадостное послание, но,

если посмотреть полное видео, то там есть оговорки, что это не обо всех украинцах, это один изолированный случай, но его вырезают и складывают свое послание.

Но так работает аудиовизуальное содержание и работает пропаганда", - объясняет эксперт по дезинформации Центра стратегической коммуникации НАТО Ника Алексеева.

Западные социальные сети Facebook и Twitter ограничивают официальные каналы пропаганды. Реагируя на это, Россия ограничила своим жителям доступ к этим сетям. Для распространения посланий Кремля полезной оказалась китайская видеоплатформа TikTok.

На ней появились десятки видео с абсолютно идентичными текстами о том, как люди 8 лет умирали в Донбассе, но никого на Западе это не интересовало. Поэтому Россия вынуждена выполнить операцию освобождения. Другие российские пользователи TikTok на это реагировали, опубликовав предложение записать такое видео за деньги.

"Это настоящие люди, они просто за деньги получили инструкции, а потом их наговаривают. Скорее всего, это то, что произошло, потому что такая практика существует. 

Это трудно назвать неаутентичным, но там ясно видны признаки того, что произошел какой-то инструктаж. Так же легко инструкция может сказать - только не повторяйте слово в слово, придумайте что-нибудь другое, главное передайте посыл", - указывает Алексеева.

За видео тиктокеров Молдовы о неблагодарных беженцах Украины последовали похожие истории и в других странах. В них люди уже реагировали на российские телевизионные сюжеты и демонстрировали свое негодование.

В профилях авторов роликов видны российские флаги, символ Z (который русская пропаганда сделало знаком своей новой идеологии). Также опубликованы кадры, как в Молдове на украинских машинах нарисовано "Z". В некоторых из видео о плохих беженцах слышны сомнения в том, что Россия напала на Украину.

В каком-то другом TikTok-видео подчеркнуто, что украинцы преследуют молдаван: "Произошел этот конфликт. В чем виноваты молдаване? Они спокойно сидели, пили вино в своей стране. Но вдруг вы пришли и начали преследовать их за то, что на вас якобы нападает Россия.

Когда человек реально убегает от войны, он не выясняет отношения с обслуживающим персоналом о том, на каком языке с ним разговаривают и насколько ему, видите ли, неудобно спать.

Я ни разу от жителей Донецка или Луганска не слышала - почему, черт побери, здесь один матрас, если я привык спать на трех".

У самой Молдовы тоже длительный конфликт с Россией. Территория между Днепром и Украиной является самопровозглашенной Республикой Приднестровья. Она лояльна Кремлю, и там уже 30 лет находится российская армия.

"Когда подобные видео уже исчислялись десятками, и так как среди них были очевидны сходства, стало ясно, что это хорошо организованная акция", - сообщается в сюжете NewsMaker.md.

Журналисты Молдовы систематизировали многие видео и заметили, что в них есть три основных сообщения. То, что украинцы возражают против русского языка и поэтому есть русофобы, они неблагодарны. И еще появляются призывы вернуться в Украину. Этими видео активно делятся представители прокремлевской социалистической партии Молдовы, которые также комментируют их в российских телевизионных сюжетах.

У Молдовы эстафету перехватили сторонники России в других странах. Они утверждают, что украинцы, вовсе не бегут от войны, а ищут лучшую жизнь. Злятся, что к беженцам относятся лучше, чем к местным. В Латвии подчеркивают, что украинцы смогут работать, не зная латышского языка.

В Латвии также распространяется послание, что украинцы отправляются в Европу, потому что это их мечта: "Украинские беженцы массово бегут в Европу вовсе не из-за войны.

Они направляются туда потому, что всю жизнь их мечта была - жить в Европе. Но раньше они не могли, были законы, ограничения. Отличный предлог - российская якобы агрессия.

На работу их берут без государственного языка. То есть мы, говорящие на русском языке, потеем, ходим на курсы, изучаем латышский язык, стараемся интегрироваться в это общество. Приехали украинцы, вы считаете, что они будут говорить здесь по-украински? Ничего подобного, они будут говорить по-русски".

Живущий в Латвии Кирилл TikTok и Instagram создал для своих путешествий, вставлял бытовые шутки, рекомендовал продукты. В канун войны парень побывал в Киеве. Но с момента вторжения России содержание его соцсетей изменилось. Оно стало политическим, направленным против украинцев.

"Зачем Кремлю это нужно? В настоящее время большая часть мира выступает именно на стороне Украины, против России как агрессора, против Путина как агрессора. Если удастся добиться в западных обществах мысли о том, что украинские беженцы не настоящие беженцы, что им не нужно помогать, что они якобы жертвы, которые, на самом деле, не жертвы, 

если этому всему люди начнут верить, то может снизиться поддержка политике, которая сейчас состоит в том, чтобы помогать беженцам, много денег вкладывать в оборону", -

объясняет Алексеева.

Увидев, насколько просто в Латвии во время пандемии большие человеческие массы поверили в ложь о вредности вакцин, несложно представить, что скоро так же быстро распространятся несправедливые истории о поведении беженцев. На борьбу с такой ложью следует обращать столь же большое внимание, как и на освещение тех лиц, которые отрицают преступления России в Украине.

Еще одно оружие в арсенале Кремля в ближайшее время будет растущая цена топлива и других ресурсов. На этой неделе во всех социальных сетях российские власти пытались множить страх и гнев мира к высоким ценам.

Пропаганда Кремля использует те же методы, что и всегда - замечают реально существующие проблемы и пытаются воздействовать на негодование и раскол общества. Будьте внимательны и не забывайте, кто сейчас является главной угрозой безопасности в Европе.

Видео Nekā personīga

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