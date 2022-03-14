Сотни одинаковых TikTok-видео пытаются настроить европейцев против беженцев

В каком-то другом TikTok-видео подчеркнуто, что украинцы преследуют молдаван: "Произошел этот конфликт. В чем виноваты молдаване? Они спокойно сидели, пили вино в своей стране. Но вдруг вы пришли и начали преследовать их за то, что на вас якобы нападает Россия.
Когда человек реально убегает от войны, он не выясняет отношения с обслуживающим персоналом о том, на каком языке с ним разговаривают и насколько ему, видите ли, неудобно спать.
Я ни разу от жителей Донецка или Луганска не слышала - почему, черт побери, здесь один матрас, если я привык спать на трех".
У самой Молдовы тоже длительный конфликт с Россией. Территория между Днепром и Украиной является самопровозглашенной Республикой Приднестровья. Она лояльна Кремлю, и там уже 30 лет находится российская армия.
"Когда подобные видео уже исчислялись десятками, и так как среди них были очевидны сходства, стало ясно, что это хорошо организованная акция", - сообщается в сюжете NewsMaker.md.
Журналисты Молдовы систематизировали многие видео и заметили, что в них есть три основных сообщения. То, что украинцы возражают против русского языка и поэтому есть русофобы, они неблагодарны. И еще появляются призывы вернуться в Украину. Этими видео активно делятся представители прокремлевской социалистической партии Молдовы, которые также комментируют их в российских телевизионных сюжетах.
У Молдовы эстафету перехватили сторонники России в других странах. Они утверждают, что украинцы, вовсе не бегут от войны, а ищут лучшую жизнь. Злятся, что к беженцам относятся лучше, чем к местным. В Латвии подчеркивают, что украинцы смогут работать, не зная латышского языка.
В Латвии также распространяется послание, что украинцы отправляются в Европу, потому что это их мечта: "Украинские беженцы массово бегут в Европу вовсе не из-за войны.
Они направляются туда потому, что всю жизнь их мечта была - жить в Европе. Но раньше они не могли, были законы, ограничения. Отличный предлог - российская якобы агрессия.
На работу их берут без государственного языка. То есть мы, говорящие на русском языке, потеем, ходим на курсы, изучаем латышский язык, стараемся интегрироваться в это общество. Приехали украинцы, вы считаете, что они будут говорить здесь по-украински? Ничего подобного, они будут говорить по-русски".
Живущий в Латвии Кирилл TikTok и Instagram создал для своих путешествий, вставлял бытовые шутки, рекомендовал продукты. В канун войны парень побывал в Киеве. Но с момента вторжения России содержание его соцсетей изменилось. Оно стало политическим, направленным против украинцев.
"Зачем Кремлю это нужно? В настоящее время большая часть мира выступает именно на стороне Украины, против России как агрессора, против Путина как агрессора. Если удастся добиться в западных обществах мысли о том, что украинские беженцы не настоящие беженцы, что им не нужно помогать, что они якобы жертвы, которые, на самом деле, не жертвы,
если этому всему люди начнут верить, то может снизиться поддержка политике, которая сейчас состоит в том, чтобы помогать беженцам, много денег вкладывать в оборону", -
Увидев, насколько просто в Латвии во время пандемии большие человеческие массы поверили в ложь о вредности вакцин, несложно представить, что скоро так же быстро распространятся несправедливые истории о поведении беженцев. На борьбу с такой ложью следует обращать столь же большое внимание, как и на освещение тех лиц, которые отрицают преступления России в Украине.
Еще одно оружие в арсенале Кремля в ближайшее время будет растущая цена топлива и других ресурсов. На этой неделе во всех социальных сетях российские власти пытались множить страх и гнев мира к высоким ценам.
Пропаганда Кремля использует те же методы, что и всегда - замечают реально существующие проблемы и пытаются воздействовать на негодование и раскол общества. Будьте внимательны и не забывайте, кто сейчас является главной угрозой безопасности в Европе.