Пн, 14.03.2022
Не понимаю, почему в цивилизованном мире, когда люди должны учить вести конструктивный диалог и разговаривать, почему нельзя было договориться на политическом уровне, зачем страдать мирным жителям, детям. Это очень страшно. Анастасия, беженка из Украины
Анастасия, беженка из Украины

Фото и видео ⟩ Как в СССР открывался первый McDonald's и как он уходит из России

Молодежь позирует в главном ресторане McDonald's на Пушкинской площади в центре Москвы - первом ресторане сети, открытом в СССР 31 января 1990 года ФОТО: AFP/SCANPIX

Список компаний, приостановивших свою деятельность или покинувших Россию, продолжает пополняться. Но приостановка работы McDonald's была замечена всеми без исключения - ведь открытие сети в свое время было знаковым событием в СССР.

Репортаж BBC с открытия. На дворе 1990 год. В то время корреспондент издания спрашивал первых посетителей об отношениях с США:

В свою очередь, на федеральном канале "Время" тогда заявляли, что вряд ли McDonald's выдержит конкуренцию с советским общепитом:

И все-таки настолько же знаменитой российской сети ресторанов быстрого питания в стране так и не появилось.

Перед закрытием McDonald's - 13 марта уже 2022 года - в российских городах выстроились очереди.

"Есть ощущение, что мы сегодня прощаемся со свободной Россией. Реальность такова, что эти 30 лет был такой сон. Просыпаемся в коммунизме. А что это было? А было ли это?" - сказал в разговоре с корреспондентом Sota Vision молодой человек, пришедший в старейший ресторан в центре Москвы, рядом со станцией метро "Пушкинская". "За свободную страну вообще-то нужно бороться. А мы молчали, поэтому все заслуженно. Пользоваться свободой - это одно, а бороться - это другое", - приводит BBC слова жителя России. 

Издание "Подъем" сегодня, 14 марта, сообщает что McDonald's продолжает работать в ряде городов, несмотря на обещанное закрытие. В головном офисе компании изданию сообщили, что часть ресторанов сети действительно принимает посетителей, но сколько это продлится, пока неизвестно. Кроме того, одни рестораны работают "в обычном режиме", а другие - "полноценно функционируют сегодня-завтра, однако меню, к сожалению, ограничено".

Первый ресторан McDonald's в России открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) 31 января 1990 года. На его открытие тогда пришло 30 тысяч москвичей, а картошку-фри люди ждали по 6 часов.

Как отмечают пользователи Сети, СМИ и эксперты, открытие сети ресторанов компании в 90-х ознаменовало крах идеологии СССР и свидетельствовало о прекращении войны с Западом.

В свою очередь, уход многих компаний в 2022 году может вернуть россиян обратно в Советский Союз.

Что говорили в Twitter о закрытии "Макдака"? 

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