Фото и видео ⟩ Как в СССР открывался первый McDonald's и как он уходит из России

Репортаж BBC с открытия. На дворе 1990 год. В то время корреспондент издания спрашивал первых посетителей об отношениях с США:

В свою очередь, на федеральном канале "Время" тогда заявляли, что вряд ли McDonald's выдержит конкуренцию с советским общепитом:

И все-таки настолько же знаменитой российской сети ресторанов быстрого питания в стране так и не появилось.

Перед закрытием McDonald's - 13 марта уже 2022 года - в российских городах выстроились очереди.

"Есть ощущение, что мы сегодня прощаемся со свободной Россией. Реальность такова, что эти 30 лет был такой сон. Просыпаемся в коммунизме. А что это было? А было ли это?" - сказал в разговоре с корреспондентом Sota Vision молодой человек, пришедший в старейший ресторан в центре Москвы, рядом со станцией метро "Пушкинская". "За свободную страну вообще-то нужно бороться. А мы молчали, поэтому все заслуженно. Пользоваться свободой - это одно, а бороться - это другое", - приводит BBC слова жителя России.