Эстонская Maxima устанавливает ограничение на продажу некоторых товаров

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima в Эстонии Тийя Шапель подтверждает, что товары будут распространяться среди всех желающих. При этом сеть магазинов не хочет продавать макароны и пшеничную муку оптом, так как выгодные цены рассчитаны на розничных покупателей.

"Как розничная сеть, мы довольно часто продаем некоторые продукты, в отношении цен на которые потребитель наиболее чувствителен, даже дешевле, чем закупочная цена этого продукта или цена сырья, особенно когда мы говорим о ценах в рамках кампании", - сказала Шапель. Проблема возникла, когда оптовики тоже стали закупать товары по доступным ценам.

"Мы работаем во имя того, чтобы у жителей Эстонии была еда по доступным ценам. Мы также пообещали сохранить товары из ежедневной корзины по низкой цене в условиях общего повышения цен", - подтвердила Шапель.

Товары, на которые с 5 марта распространяется ограничение на продажу, - максимум 10 или 12 штук на одного покупателя - в основном представляют собой товары под собственной торговой маркой Maxima, которые продаются под торговой маркой Extra Line или Optima Line. К ним относятся гречка (800 грамм), пропаренный рис (800 грамм), овсянка (400 грамм), пшеничная мука (2 кг), макароны рожками (400 грамм), макароны спиральками (400 грамм), спагетти (400 грамм), сахар (1 кг) масло подсолнечное (1 л) и рапсовое масло (1 л).

"В целом, в связи с последними событиями, люди не стали запасаться продуктами в наших магазинах больше, чем обычно. Да, спрос на сухие продукты питания в какой-то степени увеличился, но это скорее нормальный рост объемов продаж, с которым мы хорошо справляемся", - сказала Шапель.

Аналогичное ограничение действовало в магазине Grossi уже много лет. По словам владельца сети магазинов Олега Гросса, эти ограничения сохраняются.

"Никто не может планировать оптовые закупки в магазине заранее. Если кто-то купит все продукты, другой вечером выйдет с работы, а ему уже ничего не достанется, - пояснил Гросс. - Детский сад скупает всю сметану, а другие покупатели жалуются, какой это магазин, где даже сметаны нет!".