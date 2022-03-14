Пн, 14.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Маски, тесты, путешествия: правительство рассмотрит серьезные послабления в ограничениях

Коронавирус. Иллюстративное фото ФОТО: Sander Ilvest

Правительство через неделю рассмотрит вопрос об эпидемиологических нормах после 1 апреля, заявил в понедельник, 14 марта, после собрания коалиционных партий министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Правительство ранее договорилось о том, что существующие ограничения будут значительно сокращены с 1 апреля, и в понедельник на встрече коалиционных партий министр здравоохранения Даниэль Павлютс обрисовал, какими могут быт эти нормы.

"Сейчас обсуждаются детали.

Обязательное тестирование в различных отраслях будет значительно сокращено, как и использование масок, в отношении поездок Латвия согласует нормы с другими странами ЕС,

но по этим вопросам еще ведется работа министерств и группы по оперативному управлению", - сказал Плешс.

"Ожидается, что в понедельник будет полная ясность по регулированию, как оно может выглядеть после 1 апреля", - сказал министр.

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