Маски, тесты, путешествия: правительство рассмотрит серьезные послабления в ограничениях

Правительство ранее договорилось о том, что существующие ограничения будут значительно сокращены с 1 апреля, и в понедельник на встрече коалиционных партий министр здравоохранения Даниэль Павлютс обрисовал, какими могут быт эти нормы.

"Сейчас обсуждаются детали.

Обязательное тестирование в различных отраслях будет значительно сокращено, как и использование масок, в отношении поездок Латвия согласует нормы с другими странами ЕС,

но по этим вопросам еще ведется работа министерств и группы по оперативному управлению", - сказал Плешс.