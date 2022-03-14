Маски, тесты, путешествия: правительство рассмотрит серьезные послабления в ограничениях

Правительство ранее договорилось о том, что существующие ограничения будут значительно сокращены с 1 апреля, и в понедельник на встрече коалиционных партий министр здравоохранения Даниэль Павлютс обрисовал, какими могут быт эти нормы.
"Сейчас обсуждаются детали.
Обязательное тестирование в различных отраслях будет значительно сокращено, как и использование масок, в отношении поездок Латвия согласует нормы с другими странами ЕС,
но по этим вопросам еще ведется работа министерств и группы по оперативному управлению", - сказал Плешс.
"Ожидается, что в понедельник будет полная ясность по регулированию, как оно может выглядеть после 1 апреля", - сказал министр.