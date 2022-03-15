Ведущая НТВ уволилась и покинула РФ. Год назад она получила благодарность от Путина

"Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление", - объяснила Гильдеева.

Ведущая работала на НТВ с 2006 года, она вела программы "Сегодня" и "Сегодня. Итоги".

Лилия Гильдеева родилась в татарской семье. Окончила филологический факультет. Карьеру начинала в Набережных Челнах в 1997 году. Через два года переехала в Казань.

Она работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей на региональном канале "Вариант". С 2002 по 2006 год работала на двуязычном канале ТНВ.

В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ, где работала до сегодняшнего момента.