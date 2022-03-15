Ведущая НТВ уволилась и покинула РФ. Год назад она получила благодарность от Путина
Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уехала из России и написала заявление об увольнении. Об этом сотрудница телеканала рассказала Telegram-каналу Varlamov News.
Ведущая НТВ Лилия Гильдеева уехала из России и написала заявление об увольнении. Об этом сотрудница телеканала рассказала Telegram-каналу Varlamov News.
Ведущая работала на НТВ с 2006 года, она вела программы "Сегодня" и "Сегодня. Итоги".
Лилия Гильдеева родилась в татарской семье. Окончила филологический факультет. Карьеру начинала в Набережных Челнах в 1997 году. Через два года переехала в Казань.
Она работала корреспондентом, продюсером, редактором, ведущей новостей на региональном канале "Вариант". С 2002 по 2006 год работала на двуязычном канале ТНВ.
В сентябре 2006 года была приглашена на канал НТВ, где работала до сегодняшнего момента.
В 2008 году Лилия Гильдеева получила благодарность президента РФ "За информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации". В 2021 году она получила благодарность "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".