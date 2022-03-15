Пьяная езда и ДТП, а штраф всего 25 евро? Пострадавшие возмущены, полиция объясняет

ДТП в Пурвциемсе произошло в декабре прошлого года, когда водитель Volvo в состоянии алкогольного опьянения на уровне 2,3 промилле, сел за руль, чтобы поехать в магазин за пивом. Показательно, что на тот момент он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Напротив 80-го дома по улице Дзелзавас водитель Volvo въехал в припаркованный на обочине автомобиль, который по инерции повредил другое транспортное средство. Хозяйка машины выразила недоумение программе Bez tabu на TV3, почему человек, который

повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, получил за такое нарушение штраф всего в 5 штрафных единиц (25 евро), т.к. были установлены смягчающие обстоятельства.

Хозяйка считает, что наказание должно быть более суровым, иначе мужчина будет повторять преступление. Однако представитель Государственной полиции Инга Миллере поясняет Bez tabu, что в данном случае штраф в размере 25 евро налагается только за наезд на другой автомобиль, а смягчающие обстоятельства предусматривает закон и то, что провинившийся сожалеет о правонарушении и это сожаление можно принять во внимание, решая о размере штрафа.

При этом за вождение в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле возбуждено другое дело, несвязанное с наездом на препятствие. "На месте происшествия было возбуждено еще одно административное производство о вождении в нетрезвом виде, но потерпевшие в этом процессе не пострадали, поэтому их и не проинформировали об этом решении", - поясняет Миллере.

Иными словами, владелица пострадавшего автомобиля может быть уверена, что пьяница получил гораздо более тяжкое наказание, чем штраф в 25 евро - его оштрафовали на сумму от 1200 до 2000 евро и лишили прав на пять лет.