Maxima: в нескольких партиях мяса обнаружена сальмонелла
В нескольких партиях мяса птицы польского производства, которое продается в магазинах Maxima, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила сальмонеллу, сообщили LЕТА в PVD.
В нескольких партиях мяса птицы польского производства, которое продается в магазинах Maxima, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила сальмонеллу, сообщили LЕТА в PVD.
Присутствие сальмонеллы выявлено в четырех партиях продукции польского происхождения. Это:
Maxima Latvija поручено изъять эту продукцию из торговли.
PVD призывает потребителей, которые приобрели продукцию упомянутых партий, употреблять мясо в пищу только после тщательной термической обработки. Сальмонелла погибает в течение нескольких секунд при достижении внутренней температуры продукта минимум +74 градуса.
Представитель Maxima Latvija Лаура Багата сообщила LЕТА, что предприятие немедленно начало изъятие данной продукции из торговли. Также проводится внутренняя проверка, а у производителя запрошены разъяснения.
Maxima Latvija приносит извинения покупателям и в случае вопросов предлагает обращаться по телефону обслуживания клиентов 80002020.