Вт, 15.03.2022
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Maxima: в нескольких партиях мяса обнаружена сальмонелла

Мясо птицы в Maxima ФОТО: PVD

В нескольких партиях мяса птицы польского производства, которое продается в магазинах Maxima, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила сальмонеллу, сообщили LЕТА в PVD.

Присутствие сальмонеллы выявлено в четырех партиях продукции польского происхождения. Это:

  • куриные окорока со спиной Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком годности 15 марта, номер партии 6450439369,
  • куриные окорока Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком годности 15 марта, номер партии 6450439377,
  • маленькие куриные филе Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком годности 15 марта, номер партии 6450439381,
  • и фарш индейки Best Butcher (PL 10024001 WE) со сроком годности 16 марта, номер партии 2261006922.

Maxima Latvija поручено изъять эту продукцию из торговли.

PVD призывает потребителей, которые приобрели продукцию упомянутых партий, употреблять мясо в пищу только после тщательной термической обработки. Сальмонелла погибает в течение нескольких секунд при достижении внутренней температуры продукта минимум +74 градуса.

Представитель Maxima Latvija Лаура Багата сообщила  LЕТА, что предприятие немедленно начало изъятие данной продукции из торговли. Также проводится внутренняя проверка, а у производителя запрошены разъяснения.

Maxima Latvija приносит извинения покупателям и в случае вопросов предлагает обращаться по телефону обслуживания клиентов 80002020.

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