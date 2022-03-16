В России появится свой Instagram. Он будет называться "Россграм"
Уже скоро, 28 марта, в России будет представлен аналог заблокированной в стране социальной сети Instagram. Соцсеть получила название "Россграм", пишет журнал "Сноб".
Уже скоро, 28 марта, в России будет представлен аналог заблокированной в стране социальной сети Instagram. Соцсеть получила название "Россграм", пишет журнал "Сноб".
Журнал отмечает, что платформу разработали сокурсник основателя Telegram Павла Дурова Александр Зобов и бизнесмен Кирилл Филимонов.
По словам авторов, в "Россграме" появятся дополнительные инструменты монетизации, в том числе платный доступ к контенту, краудфандинг, и реферальная программа. Кроме того,
соцсеть сохранит все функции Instagram и позволит перенести свои данные в российский аналог.
Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле.
Напомним, 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram в России по требованию Генпрокуратуры. Поводом для этого стало разрешение корпорации Meta, владеющей в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp, размещать на своих площадках призывы к насильственным действиям в отношении российских военных.