В России появится свой Instagram. Он будет называться "Россграм"

Журнал отмечает, что платформу разработали сокурсник основателя Telegram Павла Дурова Александр Зобов и бизнесмен Кирилл Филимонов.

По словам авторов, в "Россграме" появятся дополнительные инструменты монетизации, в том числе платный доступ к контенту, краудфандинг, и реферальная программа. Кроме того,

соцсеть сохранит все функции Instagram и позволит перенести свои данные в российский аналог.

Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле.