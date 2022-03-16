В Японии произошло мощное землетрясение; без света остались два миллиона человек
Мощное землетрясение произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Как сообщает Reuters, магнитуда землетрясения составила 7,3.
Мощное землетрясение произошло у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Как сообщает Reuters, магнитуда землетрясения составила 7,3.
Объявлена угроза цунами, данных о разрушениях и жертвах пока что нет.
В результате землетрясения без электроснабжения остались порядка двух миллионов человек, 700 тысяч из них - в Токио.
На электростанции "Фукусима-1", которая была выведена из строя несколько лет назад, сработала пожарная сигнализация. Исследованием объекта занимаются специалисты, пишет "Медуза".
Напомним, в марте 2011 года в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 9,1, после чего последовало цунами, убившее более 200 человек. Вызванная затоплением утечка на АЭС "Фукусима-1" стала крупнейшей радиационной аварией в мире со времен Чернобыльской АЭС.