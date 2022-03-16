В Японии произошло мощное землетрясение; без света остались два миллиона человек

Объявлена угроза цунами, данных о разрушениях и жертвах пока что нет.

В результате землетрясения без электроснабжения остались порядка двух миллионов человек, 700 тысяч из них - в Токио.

На электростанции "Фукусима-1", которая была выведена из строя несколько лет назад, сработала пожарная сигнализация. Исследованием объекта занимаются специалисты, пишет "Медуза".