У 80% населения после перенесенного Covid-19 возникли осложнения. Какие именно?

Почти каждый пятый житель после перенесенного заболевания Covid-19 испытывал боли в суставах и мышцах и расстройства сна. Жители также сталкивались с потерей обоняния (16%), изменениями когнитивного здоровья, которые проявлялись в трудностях с концентрацией (16%), а также с трудностями во время занятий спортом и при другой физической нагрузке (15%).

У каждого десятого человека также возникали боли и покалывание в разных местах тела, чувство тяжести или боль в грудной клетке, обострялись другие хронические болезни, а также пропадали вкусовые ощущения и выпадали волосы.

"После перенесенного заболевания Covid-19 надо обращать внимание на свое здоровье и помнить, что Covid-19 отличается от других вирусных заболеваний и симптомы могут сохраняться длительное время после острой фазы вируса - в среднем три месяца. Это называют длинным Covid-19. По данным опроса также можно видеть, что у значительной части жителей отмечаются вызванные Covid-19 осложнения и они могут доставлять здоровью различные проблемы, для решения которых рекомендуется консультироваться с врачом или фармацевтом.

Мы наблюдаем также, что в последнее время усиливается интерес жителей к покупке различных пищевых добавок и других средств. После перенесенного Covid-19 жителям рекомендуется сдать анализы, чтобы определить общее состояние здоровья, в том числе уровень разных витаминов, например, витамина D, железа, магния и кальция, оказывающих существенное влияние на иммунитет и самочувствие в целом.

Следует помнить также о регулярных прогулках на свежем воздухе, сбалансированном питании и употреблении достаточного количества жидкости", - говорит фармацевт Зане Мелберга.

"Несмотря на то, что количество новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии постепенно снижается, показатели заболеваемости все еще очень высокие, и жителям в дальнейшем рекомендуется также соблюдать осторожность. Следует остерегаться не только самого заболевания, но и осложнений, с которыми сталкивается значительная часть людей после заболевания Covid-19, что подтверждается разными исследованиями, а также проведенным опросом населения".

Как показывает опрос, наиболее характерными последствиями после перенесенного Covid-19 среди людей в возрасте от 60 до 74 лет являются усталость и упадок сил (34%), общая слабость (33%), а также боли в суставах и мышцах (28%). Между тем люди в возрасте от 50 до 59 лет намного чаще, чем в других возрастных группах, испытывали усталость и упадок сил (52%), а также общую слабость (29%). Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего испытывала усталость и упадок сил (38%), общую слабость (36%), а также головные боли (30%). Молодые люди значительно реже, чем другие группы общества, сталкиваются с суставными и мышечными болями (11%).

Интересно, что люди в возрасте от 19 до 30 лет (18%) и женщины (14%) больше других указывали, что после перенесенного заболевания Covid-19 испытывали сильное выпадение волос.

Опрос показывает, что меньше всего (28%) с осложнениями после Covid-19 сталкивались люди в возрасте от 40 до 49 лет, в отличие от людей более старшего возраста, среди которых только 13% отметили, что у них не было осложнений. В свою очередь, на вызванные заболеванием Covid-19 осложнения больше жалуются жители Латвии, проживающие в маленьких городах (43%) и в сельской местности (41%).