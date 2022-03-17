Украинские дети в Риге: уроки латышского, очный процесс и "языковое табу"

Украинским детям, зарегистрированным в Рижских муниципальных образовательных учреждениях, будет оказана поддержка в учебе путем разработки индивидуального плана и обеспечения уроков латышского языка и консультаций по предметам.

Обучение в школах будет проходить в очном режиме. В зависимости от потребностей каждого ученика образовательные учреждения предоставят учебные материалы и предложат школьникам возможность использовать компьютеры для обучения.

Как указали в Рижской думе, по вопросу регулирования возможностей дистанционного обучения и его организации необходимо обратиться в Министерство образования и науки.

Как сообщалось, с 14 марта школы Украины предлагают дистанционное обучение детей по единой программе.

Урбанович призывает "преодолеть табу" в отношении языка в вопросе обучения украинских детей

При организации обучения украинских детей в Латвии необходимо "преодолеть табу" о языке обучения, говорится в публичном заявлении председателя фракции "Согласия" в Сейме Яниса Урбановича.

Он напоминает, что в Латвии нашли убежище сотни украинских детей. Политик подчеркивает, что дети должны учиться и проживать свое детство прямо сейчас, поэтому "наш моральный долг - заботиться о том, чтобы сделать его как можно более полноценным в данных обстоятельствах".

"К сожалению, нельзя не заметить закоренелости нашей системы образования в вопросе организации учебного процесса для украинских детей. Рижская украинская средняя школа делает все, что в ее силах, но понятно, что ее возможностей будет недостаточно", - утверждает Урбанович.

Он призывает "не наказывать" украинских детей, обеспечивая им возможность получать образование в школах лишь на латышском языке.

По словам политика, в результате оптимизации школ, которую провела латвийская система образования, освободились здания, в которых можно открыть украинские классы. Педагогов также можно найти как среди беженцев, так и в странах с большой украинской диаспорой. Для этого необходимо выделить ресурсы и преодолеть табу на язык обучения.

"Организовав украинские школы или украинские классы, в которых, конечно же, происходило бы также изучение латышского языка, мы открыли бы нашу страну для этих детей, показали бы ее как дружественную и гостеприимную. Украинские беженцы пришли к нам с надеждой, что война закончится как можно скорее, и они смогут вернуться домой", - заявил Урбанович.

Он отмечает, что украинцы гордятся своим языком и культурой, как и любой другой народ.

"Давайте будем уважать их как украинцев, вместо того, чтобы принуждать к ассимиляции. Такой приветственный первый опыт был бы очень важен и для тех, кто решит остаться у нас и навсегда свяжет свою судьбу с Латвией", - призвал депутат.

Как сообщалось, Национальное объединение (НО) подготовило поправки к закону, которые предусматривают, что гражданам Украины будет предоставлена возможность получать дошкольное, основное и среднее образование на государственном языке или основное и среднее образование в Рижской украинской средней школе, где обучение ведется на латышском и украинском языках.

Как сообщила представитель НО Лайма Мелкина, предложение будет обсуждаться с партнерами по коалиции в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы детям, прибывшим в качестве беженцев с Украины, была обеспечена безопасная и дружелюбная среда в школах, чтобы они там чувствовали себя желанными и принятыми. Обучение должно осуществляться на государственном языке, чтобы дети могли назвать себя, ориентироваться в незнакомых городах, получать услуги и заниматься другими повседневными делами", - заявил руководитель НО Райвис Дзинтарс.