Неприятная боль в горле: причины и ошибки, которых следует избегать при лечении

Средства, облегчающие боль в горле

При выборе средства для облегчения боли в горле следует учитывать характер и интенсивность острых симптомов, а также различный состав и применение разных препаратов. Если в горле ощущается першение, саднение, охриплость, но отсутствует выраженная боль, помогут спреи с натуральными экстрактами растений на масляной или водной основе. Они могут содержать экстракты календулы, ромашки, исландского лишайника, подорожника, алтея и других растений, витамин С, лактоферрин, цинк, морскую соленую воду, а также различные масла природного происхождения, например, мятное, эвкалиптовое, облепиховое масло, масло календулы или чайного дерева. Аэрозоли покрывают слизистую оболочку горла, защищая ее от раздражения и уменьшая неприятные симптомы, а витамин С, цинк и лактоферрин укрепляют иммунитет, помогая организму быстрее и эффективнее бороться с инфекцией.

Охриплость или перенапряжение голосовых связок часто встречаются у представителей профессий, которые читают много лекций. Перед выступлением рекомендуется приготовить теплую воду, и пить ее время от времени. Перед лекцией принять сосательную таблетку с увлажняющим слизистые оболочки действием (например, таблетку, содержащую исландский лишайник, гиалуроновую кислоту и др. увлажняющие вещества).

В свою очередь, в случаях выраженной боли в горле и затрудненного глотания полезными будут аэрозоли на спиртовой или водной основе с дезинфицирующим или противовоспалительным действием. Они содержат экстракт прополиса или гексетидин, обладающий антибактериальным действием, или противовоспалительные средства - флурбипрофен или гидрохлорид бензидамина. Сосательные таблетки и средства для полоскания горла также помогут облегчить симптомы, особенно если на слизистой оболочке образовался налет, который необходимо механически прополоскать.

"Хотя все облегчающие симптомы препараты можно комбинировать друг с другом, важно следить за частотой их применения. Нет нужды распылять аэрозоль и сразу за тем же применять сосательную таблетку или полоскать горло. Рекомендуется выбрать что-то одно, а через два-четыре часа - в зависимости от того, что указано в инструкции по применению - другое. В противном случае может возникнуть излишнее раздражение слизистой оболочки горла, нарушение микрофлоры полости рта и даже появление аллергии", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Ошибки, которых следует избегать при лечении больного горла

#1 Не пейте горячие жидкости. Всем известно, что при ангине нельзя пить холодную жидкость, но следует помнить, что горячие напитки не пойдут горлу на пользу. Горячий чай или горячий согревающий напиток усиливают воспаление покрасневшей и чувствительной слизистой горла, усиливая боль, поэтому предпочтение следует отдавать теплым или чуть тепловатым напиткам. Кроме того, еда не должна быть чрезмерно горячей, раздражающей, острой или зернистой - она должна быть нежной и легко проглатываемой.

#2 Не комбинируйте лекарства. Кроме того, применяя любое из комбинированных противопростудных средств, нельзя дополнительно применять болеутоляющие и жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, поскольку эти вещества уже содержатся в лекарствах от простуды. При комбинировании разных препаратов возможна передозировка.

#3 Будьте осторожны при полоскании горла. Слишком частое полоскание горла раздражает слизистую оболочку, усиливая боль и дискомфорт. Горло рекомендуется полоскать не чаще двух раз в день.

#4 Не грейте горло. Если вы не уверены в диагнозе заболевания, ни в коем случае нельзя нагревать горло - в случае бактериального воспаления тепловые процедуры могут способствовать развитию инфекции.