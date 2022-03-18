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Неприятная боль в горле: причины и ошибки, которых следует избегать при лечении

Женщина держится за горло. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/andriano.cz

В холодное время года першение в горле, охриплость или даже боль в горле, как правило, являются обычным явлением, от которого никто не застрахован. Чаще всего неприятные симптомы вызывают различные вирусы верхних дыхательных путей, но иногда виновной может быть бактериальная инфекция, которая является причиной ангины. Хотя в обоих случаях симптомы могут быть схожими, их правильное лечение отличается, поэтому важно своевременно определить причину боли в горле и применить соответствующее лечение. 

Что следует принимать во внимание при лечении больного горла, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.

Вирус или бактериальная инфекция?

В большинстве случаев причиной болей в горле является вирусная инфекция, например, грипп, риновирусы, аденовирусы и другие вирусы, которые часто характеризуются сезонностью и постепенным ухудшением симптомов. Под действием вирусной инфекции горло першит, отекает, может возникать охриплость, боль, затруднение глотания, в большинстве случаев у пациентов наблюдается субфебрильная температура - она не превышает 38 градусов. Также могут наблюдаться другие характерные для простуды симптомы, такие как насморк и головная боль.

Если боли в горле вызывает бактериальная инфекция, например стрептококк, наблюдаются сильно выраженные и интенсивные боли, боль может отдавать в ухо, температура тела часто превышает 38 градусов. Лимфатические узлы увеличены, а на задней стенке горла и миндалинах может появиться беловатый гнойный налет. В отличие от вирусной инфекции, бактериальное воспаление обычно начинается стремительно и сопровождается выраженными симптомами уже в первый день болезни.

"Подход к лечению в обоих случаях отличается. При бактериальной инфекции необходима консультация врача. Лечение чаще всего будет комбинированным, а именно необходимо будет применение назначенных врачом антибиотиков в сочетании с локально действующими средствами для облегчения симптомов - спреями для горла, сосательными таблетками, жидкостями для полоскания горла, а также лекарствами, облегчающими боль и снижающими температуру, например, таблетками парацетамола или ибупрофена. В свою очередь, в случае вирусной инфекции следует принимать облегчающие симптомы препараты и выделять достаточное время на отдых - чаще всего симптомы исчезают в течение семи-десяти дней", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Средства, облегчающие боль в горле

При выборе средства для облегчения боли в горле следует учитывать характер и интенсивность острых симптомов, а также различный состав и применение разных препаратов. Если в горле ощущается першение, саднение, охриплость, но отсутствует выраженная боль, помогут спреи с натуральными экстрактами растений на масляной или водной основе. Они могут содержать экстракты календулы, ромашки, исландского лишайника, подорожника, алтея и других растений, витамин С, лактоферрин, цинк, морскую соленую воду, а также различные масла природного происхождения, например, мятное, эвкалиптовое, облепиховое масло, масло календулы или чайного дерева. Аэрозоли покрывают слизистую оболочку горла, защищая ее от раздражения и уменьшая неприятные симптомы, а витамин С, цинк и лактоферрин укрепляют иммунитет, помогая организму быстрее и эффективнее бороться с инфекцией.

Охриплость или перенапряжение голосовых связок часто встречаются у представителей профессий, которые читают много лекций. Перед выступлением рекомендуется приготовить теплую воду, и пить ее время от времени. Перед лекцией принять сосательную таблетку с увлажняющим слизистые оболочки действием (например, таблетку, содержащую исландский лишайник, гиалуроновую кислоту и др. увлажняющие вещества).

В свою очередь, в случаях выраженной боли в горле и затрудненного глотания полезными будут аэрозоли на спиртовой или водной основе с дезинфицирующим или противовоспалительным действием. Они содержат экстракт прополиса или гексетидин, обладающий антибактериальным действием, или противовоспалительные средства - флурбипрофен или гидрохлорид бензидамина. Сосательные таблетки и средства для полоскания горла также помогут облегчить симптомы, особенно если на слизистой оболочке образовался налет, который необходимо механически прополоскать.

"Хотя все облегчающие симптомы препараты можно комбинировать друг с другом, важно следить за частотой их применения. Нет нужды распылять аэрозоль и сразу за тем же применять сосательную таблетку или полоскать горло. Рекомендуется выбрать что-то одно, а через два-четыре часа - в зависимости от того, что указано в инструкции по применению - другое. В противном случае может возникнуть излишнее раздражение слизистой оболочки горла, нарушение микрофлоры полости рта и даже появление аллергии", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Ошибки, которых следует избегать при лечении больного горла

#1 Не пейте горячие жидкости. Всем известно, что при ангине нельзя пить холодную жидкость, но следует помнить, что горячие напитки не пойдут горлу на пользу. Горячий чай или горячий согревающий напиток усиливают воспаление покрасневшей и чувствительной слизистой горла, усиливая боль, поэтому предпочтение следует отдавать теплым или чуть тепловатым напиткам. Кроме того, еда не должна быть чрезмерно горячей, раздражающей, острой или зернистой - она должна быть нежной и легко проглатываемой.

#2 Не комбинируйте лекарства. Кроме того, применяя любое из комбинированных противопростудных средств, нельзя дополнительно применять болеутоляющие и жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, поскольку эти вещества уже содержатся в лекарствах от простуды. При комбинировании разных препаратов возможна передозировка.

#3 Будьте осторожны при полоскании горла. Слишком частое полоскание горла раздражает слизистую оболочку, усиливая боль и дискомфорт. Горло рекомендуется полоскать не чаще двух раз в день.

#4 Не грейте горло. Если вы не уверены в диагнозе заболевания, ни в коем случае нельзя нагревать горло - в случае бактериального воспаления тепловые процедуры могут способствовать развитию инфекции.

#5 Не откладывайте визит к врачу. Если помимо болей в горле наблюдаются повышенная температура, опухшие лимфатические узлы или при лечении болей в горле самочувствие не улучшается в течение трех-четырех дней, обратитесь к врачу за помощью.

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