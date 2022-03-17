В Латвию прибывают военные из Канады

Направив в Латвию дополнительные ресурсы военнослужащих и военной техники, Канада укрепит обороноспособность многонациональной боевой группы и Латвии, обеспечивая безопасность государства и населения, подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Как сообщалось, 22 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении Канады направить в Латвию артиллерийское подразделение.

В ближайшие недели в Латвию дополнительно прибудут около 130 канадских солдат, и канадский контингент увеличится примерно до 660 человек.

Кроме того, Канада направит в Латвию дополнительную военную технику, которая будет размещена на Адажской базе.

В целом для участия в операции Reassurance Канада дополнительно направит до 460 военных, а также фрегат HMCS Halifax и патрульный самолет CP-140 Aurora для укрепления восточного фланга альянса.

В Латвии размещена одна из четырех многонациональных боевых групп расширенного присутствия НАТО, которую возглавляет Канада. Она объединяет более 1500 военнослужащих из 10 стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.