Возили с мешком на голове, абсолютно безграмотные люди: мэр Мелитополя о времени в плену

Контекст Иван Федоров был похищен 9 марта. Сразу после его исчезновения ДНР и ЛНР заявили, что он обвиняется в содействии терроризму. В его отсутствие исполняющей обязанности руководителя города была объявлена местный депутат из пророссийского "Оппозиционного блока" Галина Данильченко. В Украине ее обвинили в госизмене. В среду, 16 марта, Федоров был обменен на шестерых российских военнослужащих-срочников, попавших в плен к украинцам.

Федоров рассказал, что его держали в СИЗО городского отдела полиции. Туда российские военные привозят в основном задержанных митингующих и предполагаемых диверсантов. Он отметил, что к нему не применяли силу, но он слышал крики других задержанных. Пока он был в плену, у него не было никакой связи с внешним миром, отметил он для BBC.

По словам Федорова, от него требовали подписать документы о собственном увольнении, о назначении заместителей и "на исполнение каких-то обязанностей".

Он подписал несколько документов, которые не имеют юридической силы: "Эти люди абсолютно безграмотные, не понимают в украинском законодательстве - что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, что отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета. (…) После они хотели, чтобы я дал указания команде, чтобы она продолжила работать под российскими флагами и с непонятным исполняющим обязанности мэра. Потом они хотели, чтобы я дал указание коммунальным предприятиям продолжить работать", - сказал он в интервью "Настоящему времени".

По словам Федорова, его обмен на пленных россиян состоялся со второй попытки.

"Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник. (…) Формулировка, которая прозвучала от российских военных - что моя страна не хочет меня забирать, поэтому меня вернули обратно в камеру.

Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове и ты не понимаешь, где и куда, - те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь",