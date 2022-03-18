СМИ: В России совсем скоро заблокируют YouTube
Видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, а возможно, уже сегодня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.
Видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, а возможно, уже сегодня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.
Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube еще на прошлой неделе, но решение, возможно, было отложено из-за блокировки Instagram, поэтому ограничения доступа к YouTube ожидаются только в ближайшие дни, может быть и сегодня, заявил источник.
Мне известно, что его должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но произошла блокировка Instagram, и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы не было все сразу", - пояснил источник.
Он также допустил, что блокировка может произойти даже сегодня.
Ранее 18 марта Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в "действиях террористического характера" из-за распространения в видеохостинге "антироссийских роликов". Конкретные видео, вызвавшие претензии, ведомство не назвало.
С начала войны на Украине власти РФ заблокировали уже три крупных соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.