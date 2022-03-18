СМИ: В России совсем скоро заблокируют YouTube

Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube еще на прошлой неделе, но решение, возможно, было отложено из-за блокировки Instagram, поэтому ограничения доступа к YouTube ожидаются только в ближайшие дни, может быть и сегодня, заявил источник.

"YouTube скорее всего будет заблокирован до конца будущей недели. И я допускаю это с большой степенью вероятности.

Мне известно, что его должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но произошла блокировка Instagram, и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы не было все сразу", - пояснил источник.

Он также допустил, что блокировка может произойти даже сегодня.

Ранее 18 марта Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в "действиях террористического характера" из-за распространения в видеохостинге "антироссийских роликов". Конкретные видео, вызвавшие претензии, ведомство не назвало.