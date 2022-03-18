Гуманитарная катастрофа и бои в Мариуполе. В России концертом отметили "годовщину присоединения Крыма". Трансляцию речи Путина прервали на полуслове по "техническим причинам". Лидеры США и Китая провели переговоры. Макрон призвал Путина "немедленно прекратить огонь". Это итоги двадцать третьего дня войны в Украине - весь день RUS TVNET следил и собирал главное.

В Киеве по подозрению госизмене задержан чиновник

По версии прокуратуры чиновник с 24 февраля по 16 марта в мессенджерах передавал представителям России данные о местонахождении личного состава и военной техники ВС Украины.

Президент США и председатель КНР провели переговоры

Байден хочет призвать лидера КНР не предоставлять России помощь в войне в Украине. По данным западных источников, Россия запросила у Китая вооружение, Кремль это отрицает.

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры

Президент Франции выразил "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в Мариуполе и призвал прекратить осаду города.

YouTube на грани блокировки в России

По данным Русской службы BBC, есть вероятность, что YouTube в России могут заблокировать "до конца следующей недели, возможно, уже сегодня".

Украинский телеканал: наша журналистка попала в плен

Телеканал "Громадське" в свое Telegram сообщил, что журналистка Виктория Рощина попала в плен.

Записан гимн России из звуков звуков взрывов

Группа анонимных украинских музыкантов выложило в сеть композицию под названием "Anthem of True Russia". Это гимн России созданный из звуков обстрелов, взрывов, голосов людей при обстрелах украинских городов, пишет "Медуза".

Речь Путина в "Лужниках"

Президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в "Лужниках" и выступил с речью. Главные тезисы:

Россия сделала немало, чтобы поднять Крым и Севастополь - их нужно было вытащить из того унизительного состояния, в котором они находились

Цель операции на Украине - избавить людей от геноцида

Такого единения у нас давно не было

В Москве проходит митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма

В "Лужниках" на концерте в честь восьмой "годовщины присоединения Крыма" выступил мэр Москвы Собянин. "Полмира ополчились на нас. Но Россия сильная страна! Сильная своими гражданами, своими патриотами. И пока мы вместе - мы непобедимы!" - сказал политик.

Выступил на нем и президент России Владимир Путин.

(не)Бесполетная зона над Донбассом

Утро началось с сообщений о том, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Данную информацию передавал "Интерфакс" со ссылкой на представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. Спустя время сам же представитель народной милиции ДНР стал отрицать сообщение о создании бесполетной зоны над Донбассом.

Басурин не подтвердил введение бесполетной зоны над ДНР, речь шла о предположении, что ее введение имело бы смысл. Официальный представитель ДНР не владеет точной информацией о введении бесполетной зоны усилиями России, сообщил телеканал "Звезда".

Ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове

Российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине. Утром в пятницу, 18 марта, во Львове - городе на западе Украины, где относительно спокойно, - были слышны звуки взрывов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар пришелся по авиаремонтному заводу. По словам мэра, ракеты уничтожили здания завода, но человеческих жертв, по предварительным данным, нет: работа завода была заранее остановлена. На место прибыли спасатели и коммунальные службы.

СМИ: Подавляющее большинство населения России поддерживает войну с Украиной

​Почти три четверти населения России поддерживает войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежда, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта.

Возили с мешком на голове, абсолютно безграмотные люди: мэр Мелитополя о времени в плену

Мэр Мелитополя Иван Федоров, который был похищен российскими силовиками, а затем освобожден в результате обмена, рассказал в интервью изданиям "Настоящее время" и BBC о времени, проведенном в плену.

Федоров рассказал, что его держали в СИЗО городского отдела полиции. Туда российские военные привозят в основном задержанных митингующих и предполагаемых диверсантов. Он отметил, что к нему не применяли силу, но он слышал крики других задержанных. Пока он был в плену, у него не было никакой связи с внешним миром, отметил он для BBC.

По словам Федорова, от него требовали подписать документы о собственном увольнении, о назначении заместителей и "на исполнение каких-то обязанностей".

Галерея: Последствия обстрела в Киеве 18 марта 2022 года