Во Франции заморозили средства Банка России в размере 22 млрд евро

Также арестованы счета и недвижимость физических лиц, включенных в список санкций.

Объем средств, замороженных на счетах физических лиц, достигает 150 миллионов евро. В свою очередь, общая стоимость арестованной недвижимости, принадлежащих около 30 гражданам России, подверженным санкциям, достигает полумиллиарда евро.

Также арестованы две яхты, общая стоимость которых составляет 150 млн евро.

Общая сумма открытых и замороженных активов российских олигархов составляет 850 млн евро, указал Леймер.