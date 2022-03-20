Вс, 20.03.2022
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Леонид Калниньш, командующий НВС

Во Франции заморозили средства Банка России в размере 22 млрд евро

ФОТО: TVNET kolāža

Французские власти заморозили средства Центрального банка России в размере 22 млрд евро, в беседе с радиостанцией RTL в воскресенье сообщил министр финансов Франции Бруно Лемер.

Также арестованы счета и недвижимость физических лиц, включенных в список санкций.

Объем средств, замороженных на счетах физических лиц, достигает 150 миллионов евро. В свою очередь, общая стоимость арестованной недвижимости, принадлежащих около 30 гражданам России, подверженным санкциям, достигает полумиллиарда евро.

Также арестованы две яхты, общая стоимость которых составляет 150 млн евро.

Общая сумма открытых и замороженных активов российских олигархов составляет 850 млн евро, указал Леймер.

Он добавил, что арест недвижимости не означает их отчуждение в пользу государства. Цель - не допустить продажу или использования недвижимости для получения прибыли, указал министр.

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