Во Франции заморозили средства Банка России в размере 22 млрд евро
Французские власти заморозили средства Центрального банка России в размере 22 млрд евро, в беседе с радиостанцией RTL в воскресенье сообщил министр финансов Франции Бруно Лемер.
Французские власти заморозили средства Центрального банка России в размере 22 млрд евро, в беседе с радиостанцией RTL в воскресенье сообщил министр финансов Франции Бруно Лемер.
Также арестованы счета и недвижимость физических лиц, включенных в список санкций.
Объем средств, замороженных на счетах физических лиц, достигает 150 миллионов евро. В свою очередь, общая стоимость арестованной недвижимости, принадлежащих около 30 гражданам России, подверженным санкциям, достигает полумиллиарда евро.
Также арестованы две яхты, общая стоимость которых составляет 150 млн евро.
Он добавил, что арест недвижимости не означает их отчуждение в пользу государства. Цель - не допустить продажу или использования недвижимости для получения прибыли, указал министр.