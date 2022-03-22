Рекомендации для восстановления после перенесенного Covid-19

Физическая активность. Конечно, в процессе восстановления она необходима, но в меру. Пациенты с бессимптомным или очень легким течением заболевания без выраженных легочных симптомов могут самостоятельно возобновить физическую активность, но со значительно сниженной интенсивностью и постепенно увеличивая ее. Однако пациентам, у которых наблюдались выраженные вирусные симптомы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, например, физиотерапевтом, прежде чем возобновлять физическую активность. Следует помнить, что в этой ситуации важно не спешить с увеличением физических нагрузок, так как это может еще больше затянуть период восстановления и выздоровления.
Наблюдение за хроническими болезнями. Специалист напоминает, что не стоит забывать о существующих проблемах со здоровьем, если таковые имеются, поскольку Covid-19 может их усугубить. Поэтому целесообразно проводить обследования, соответствующие имеющемуся хроническому заболеванию, и следить за симптомами.
Пищевые добавки. После Covid-19 лучше всего сдать анализы, чтобы выяснить, чего именно не хватает вашему организму. Обычно самым важным является витамин D, но для восстановления также могут быть важны цинк, селен, B12 и витамин C. Л. Мартинсоне-Берзкалне рекомендует принимать их не как поливитамины, а по отдельности курсом, например, в течение одного месяца.
Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце подчеркивает, что после Covid-19 особенно важно соблюдать здоровый образ жизни - каждый день есть здоровую и сбалансированную пищу, уменьшив потребление соли, не употреблять алкоголь и потреблять достаточное количество жидкости. В рацион необходимо включить овощи, фрукты, ягоды, зелень, рыбу, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и молочные продукты. Если вы не едите рыбу, рекомендуется употреблять рыбий жир, поскольку он содержит ценные жирные кислоты Омега-3. Они необходимы для обеспечения многих функций организма, благоприятно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также на зрение и работу мозга. Во время и после выздоровления лучше всего получать необходимые витамины и минералы через полноценное питание.
Для иммунной системы важны витамины D, C, A и E, а также селен и цинк.
Эти антиоксиданты способствуют защите клеток от оксидативного стресса. Нужно помнить, что мы не получаем достаточно витамина D из нашего рациона, поэтому важно измерять уровень витамина D в крови для коррекции его недостатка с помощью добавок витамина D. Витамин D лучше всего принимать в первой половине дня во время еды, так как это жирорастворимый витамин. Он регулирует обмен кальция и фосфора, помогает поддерживать здоровье костей и зубов, необходим для нормального роста и развития костей у детей, нормальной работы мышц, способствует нормальной работе иммунной системы, необходим для нервной и гормональной систем, а также для здоровья сердца и сосудов. Витамин С способствует нормальному функционированию иммунной системы, помогает снять слабость и усталость, а также обеспечивает нормальный энергетический обмен. Также полезны пробиотики и продукты пчеловодства.
Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, таких как курение, и возобновить регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе, соответствующие состоянию вашего здоровья. Физические нагрузки следует увеличивать постепенно и оценивать индивидуально. Физиотерапевт сможет посоветовать, как правильно это делать. Здоровый сон очень важен и должен составлять 7-8 часов ежедневно. При возвращении на работу после болезни также необходимо найти время для отдыха и снижения уровня стресса. В этих случаях будут полезны травы, обладающие успокаивающим действием:
мята, мелисса, корень валерианы, пустырник, душица, цветы липы, примулы вечерней и ромашки, при нарушениях сна - препараты содержащие мелатонин.
Чрезмерный стресс, беспокойство или гнев могут способствовать нарушению сна. Здоровому сну будет способствовать проветривание помещений, свежий воздух, удобная кровать, тишина, также нужно стараться ложиться спать в одно и то же время. Перед сном не ешьте, не смотрите телевизор, а лучше почитайте книгу.