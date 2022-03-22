Рекомендации для восстановления после перенесенного Covid-19

Рекомендации переболевшим

Визит к врачу. Самое главное - нельзя стесняться и откладывать визит к врачу, если после Covid-19 у вас возникли какие-либо осложнения. Будь то нарушения сна, затяжной кашель, проблемы с сердцем, длительная усталость или другие симптомы, необходима консультация специалиста, подчеркивает Мартинсоне-Берзкалне.

Общий анализ крови. Анализ крови следует сдать всем. Пациенты, которые не испытывают никаких последствий после Covid-19, могут сдать анализ без спешки, а вот в случае осложнений откладывать его надолго не следует. Однако следует помнить, что иногда в анализах крови, взятых во время или вскоре после болезни, могут быть измененные показатели. Вот почему важно следить также за изменениями - иногда организму требуется время, чтобы восстановиться после вируса, и, например, через месяц результаты анализа крови приходят в норму.

Витамин D. Также настоятельно рекомендуется проверить уровень витамина D, особенно если после болезни вы испытываете сильную слабость. Отмечается, что вирус может оказывать существенное влияние на запасы витамина D в организме, поэтому во время и после болезни витамин D следует принимать в увеличенной, а не профилактической дозе, так как в организме уже может быть дефицит витамина D. Кроме того, витамин D важен при любых заболеваниях - гриппе, простуде и т. д. Все они расходуют резервы витамина D, поэтому нужно позаботиться о его ежедневном приеме.

Если мучает усталость. В случае усталости рекомендуется также проверить уровень железа, сдать анализ на ферритин и циркулирующее железа, так как это также может быть причиной усталости и проявляться анемией или малокровием. Двумя другими важнейшими показателями являются витамин В12 и фолиевая кислота. Их дефицит может быть не таким выраженным, но каждый пациент индивидуален, и воздействие вируса на эти важные элементы может быть разным.

Другие исследования. Если после лечения Covid-19 возникают осложнения, также рекомендуются пройти специальные исследования. Например, при длительном кашле, одышке, затрудненном дыхании и других подобных симптомах, а также курильщикам рекомендуются рентгенография легких или компьютерная томография легких и спирография. Во время "долгого Covid-19" могут появляться изменения в легких с тенденцией к фиброзу, поэтому легочные симптомы нельзя игнорировать и не исследовать их.

Одним из классических исследований является кардиограмма. Она рекомендуется в ситуациях, когда пациент жалуется, например, на аритмию, перебои, учащенное сердцебиение, быстрый или медленный пульс. В соответствии с симптомами и жалобами пациента должны проводиться также другие исследования.