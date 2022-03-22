Против Украины и оппозиции: в России создают новую "фабрику троллей

Изданию удалось выяснить, что людей берут на работу с условиями 2/2, оплата 45 тысяч рублей в месяц, каждый день нужно публиковать 200 комментариев. При этом в смене работает по 100 человек.

Издание приводит слова одного из организаторов: "Мы работаем по разоблачению фейков по повестке Украины. Вы же, наверное, читаете новости, видите, что там много дезинформации, в том числе о потерях среди мирного населения. Это патриотическое движение Z. Этот проект появился недавно, но само [патриотическое] движение существует давно".

Каналы, видео и посты в социальных сетях которые необходимо комментировать спамерам передают кураторы. Например, новое интервью Дудя с историком Тамарой Эйдельман, выступление Байдена, видео Ильи Варламова.