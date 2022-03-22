Вт, 22.03.2022
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Алвис Херманис, художественный руководитель Нового рижского театра.

Против Украины и оппозиции: в России создают новую "фабрику троллей

ФОТО: (AP Photo/Mstyslav Chernov/Scanpix

В России появилась новая фабрика спамеров, которые оставляют негативные комментарии об Украине, оппозиционных блогеров и политиках, пишет издательство "Фантанка", которая провела большое расследование.

Изданию удалось выяснить, что людей берут на работу с условиями 2/2, оплата 45 тысяч рублей в месяц, каждый день нужно публиковать 200 комментариев. При этом в смене работает по 100 человек.

Издание приводит слова одного из организаторов: "Мы работаем по разоблачению фейков по повестке Украины. Вы же, наверное, читаете новости, видите, что там много дезинформации, в том числе о потерях среди мирного населения. Это патриотическое движение Z. Этот проект появился недавно, но само [патриотическое] движение существует давно".

Каналы, видео и посты в социальных сетях которые необходимо комментировать спамерам передают кураторы. Например, новое интервью Дудя с историком Тамарой Эйдельман, выступление Байдена, видео Ильи Варламова. 

Впервые об "фабрике троллей" стало известно в 2013 году. Тогда группа "Конкорд", которую связывали с Евгением Пригожиным организовала первую большую структуру для информационных войн.

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