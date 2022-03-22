Две женщины убиты в шведской средней школе. Подозревают ученика

Обе женщины в возрасте от 50 до 60 лет работали в школе. От травм, полученных в результате нападения, они скончались в больнице.

По подозрению в убийстве задержан 18-летний школьник.

В момент нападения в здании учебного заведения находилось около 50 человек - как учеников, так и взрослых.

Газета Aftonbladet сообщила, что при нападении использовались топор и нож. Полиция считает, что подозреваемый ученик действовал в одиночку. Полиция ранее сообщала о серьезном преступлении в этой школе.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Точные обстоятельства нападения пока неизвестны. Местная телекомпания сообщила, что после уроков ученики остались в школе, чтобы подготовиться к музыкальному представлению, пока туда не прибыла полиция после сообщения о нападении.

Пока неизвестно, связано ли нападение с организованной преступностью, которая привела к перестрелкам и взрывам в городах Швеции. Проблема организованной преступности в Мальме длится дольше, чем в других городах страны.