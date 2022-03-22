В округе Чернобыльской АЭС произошло несколько пожаров

В целом зафиксировано семь пожаров на площади в более чем два километра, сообщила Верховная рада. С первых дней начатой 24 февраля Россией войны против Украины территория Чернобыльской АЭС находится под контролем российских вооруженных сил.

В сообщении парламента Украины допускается, что пожары возникли в результате агрессии российских войска - обстрелов или намеренного поджога.

В округе Чернобыльской АЭС лесные пожары фиксировались и до войны. Масштабными пожары были весной 2020 года, когда из-за дыма от них смогом затянуло столицу Киев.