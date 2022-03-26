Чистить список друзей и круг общения - правильно ли жить лишь в своем информационном пузыре?

Что касается лично меня, то повезло, и среди моих близких есть только один человек, с кем мы принципиально не совпадаем по вопросу Украины (и по многим другим вопросам).

К счастью, это не мешает нам близко общаться, а наша связь мне намного ценнее.

Еще важный аспект - для нас, журналистов, важно знать общую картину, а не только свой безопасный пузырь. Поэтому свои соцсети я не чищу и периодически заглядываю на страницы к людям с другим взглядом на жизнь. Но, повторюсь, вы сами решаете, что важнее: новости с обеих сторон или психологический комфорт.

Лиана Епифанова, редактор соцсетей

Лиана Епифанова, журналист и редактор социальных сетей RUS TVNET ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Тут очень важно понять каждому человеку самостоятельно. Здесь я вижу два варианта: либо человек ограничивает этот информационный шум и читает только то, что его не раздражает и не кажется ему ересью, и при этом сохраняет свое ментальное и психологическое состояние в норме. Однако при этом раскладе многие теряют понимание того, как мыслят люди "по ту сторону баррикад", а значит - вести дискуссию будет сложнее. Но и тут есть оговорка - нужна ли тебе настолько эта дискуссия, чтобы жертвовать своим ментальным здоровьем? Оставлю этот вопрос читателям.

Но есть и второй вариант. Сделать в своем пузыре "дырочки" и пускать различную информацию в свой ежедневный поток. На данном пути очень легко потеряться, так как источников много, фактов и мнений - еще больше, а значит, структурировать поток - крайне сложно. Но вуаля - теперь вы знаток всех сторон ситуации, однако, скорее всего, у вас передоз от новостей и повышенная тревожность. Стоит ли это того? - и этот вопрос оставлю читателям.

Лично я осознаю свою тревожность и чувствительность, а также порой эмоциональность. Поэтому выбираю путь "сохранить свое ментальное здоровье в норме" и стараюсь не вести лишних полемик с людьми, которые с пеной у рта доказывают мне, что я не так рассуждаю, не то читаю или не так ощущаю (благо, таких в моем окружении мало).

В первую очередь я выбираю себя, чего и всем желаю.

Андрей Тимофеев, новостной редактор

Андрей Тимофеев, журналист RUS TVNET ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Отлично понимаю такие решения. Это, на мой взгляд, вид виртуальной гигиены. Убежден, что никакой пользы от контакта с нечистотами - даже информационными - быть не может. Для объективного взгляда на происходящее есть адекватные СМИ, которые сами указывают, если информация нуждается в подтверждении.

Контакт с уже зарекомендовавшими себя как лживые и подлые медиа на службе у диктатора-агрессора, даже из хороших побуждений - нет, спасибо.