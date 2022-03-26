Чистить список друзей и круг общения - правильно ли жить лишь в своем информационном пузыре?

Наверняка вы за последнее время хоть раз успели столкнуться с постами в Facebook с просьбами "удалиться" из друзей или рассказами "чищу свой список". Соцсетями некоторые не ограничиваются, под раздачу попадают, кажется, все: знакомые, друзья и даже родственники. Появляется закономерный вопрос - насколько эти действия правильны? Как с точки зрения психологии, так и просто с человеческой. Разбираемся в этом вопросе с психологом и BWRT-психотерапевтом Ланой Монсеф и журналистами RUS TVNET.
Сейфтизм (от англ. safe - "безопасный") - относительно новое слово, означающее что-то вроде фильтра защиты от плохого опыта - ограничение себя или кого-то от доступа к информации. К примеру, когда вы смотрите только хорошие новости, общаетесь только с людьми, чье мнение совпадает с вашим.
Как пишет издание BurningHut, сейфтизм имеет две стороны: с положительной - он оберегает психику от враждебного мира, а с отрицательной - мешает нормальному социальному, эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Комментарий психолога
Психолог Лана Монсеф тоже подмечает, что решение почистить свой список друзей и круг знакомств содержит как плюсы, так и минусы. Кроме того, "даже если вы начнете избегать информации извне, она все равно так или иначе проникнет в вашу жизнь. Потому что дело не в информации, а в вашем восприятии реальности, в том, как вы с этой реальностью взаимодействуете", - отмечает эксперт.
По мнению психолога, правильное решение в данной ситуации - научиться взаимодействовать с информацией. Это поможет избежать, например, более болезненных чувств, когда все же эти люди/мнения/новости окажутся в вашем поле зрения.
"Мы убираемся дома, ухаживаем за собой, наводим порядок в саду, но забываем, что нашей психике тоже нужна такая "уборка". Нужно хорошо знать и понимать свои желания и потребности. Если их не реализовывать, внутреннее напряжение будет увеличиваться", - говорит Лана Монсеф.
Научиться реализовывать свои текущие потребности это:
осознать то, что для вас действительно важно;
отказаться от негативных ожиданий - оценить, насколько ваши мысли и чувства опираются на реальные факты;
снять преувеличенный контроль над ситуацией - все важное для вас вы не пропустите;
и начать не избегать, а активно взаимодействовать с самим собой, другими и миром с уважением и принятием.
Еще один насущный вопрос - как быть более терпимым к людям, не разделяющим твое мнение, не сжигая при этом мосты с ними? Особенно если не получается избегать острых тем. Монсеф отмечает: "Я искренне считаю, что каждый человек появляется в нашей жизни не просто так, а для того, чтобы нас чему-то научить. Мы не можем запретить другому человеку говорить. Но мы можем научиться с ним взаимодействовать.
Не стоит забывать о том, что о чем бы человек ни говорил, он говорит в первую очередь про себя. Про свои потребности и желания. И если мы услышим то, что человек реально хочет до нас донести, то, о чем он нас просит, мы сможем взаимодействовать с ним без конфликта и нагнетания атмосферы.
Нужно помнить и о том, что чужие слова откликаются еще и в нас самих, задевают в нас что-то очень личное. И очень важно разобраться в первую очередь в себе, чтобы чужие мнения и контакты с другими людьми не могли нас ранить", - говорит психолог.
Чтобы было понятнее, о чем речь, Лана приводит пример: "Вы уехали на два месяца на Бали и попали в рай. Вам там хорошо, комфортно, легко. Но вернувшись домой, вы столкнетесь с теми же проблемами, с теми же людьми и обстоятельствами. Они никуда не денутся из вашей жизни. И со всем этим нужно учиться взаимодействовать. Разногласия с партнером нужно обсуждать, детей воспитывать своим примером, с друзьями общаться с уважением и так далее. Нужно учиться слышать и видеть себя и других, это важно".
Комментарий журналистов RUS TVNET
Среди тех, кому сложнее отказаться от информации и ее негативного влияния, и журналисты. Спросила у коллег, как они справляются с желанием почистить свой круг (если такое есть), а также нужно ли, по их мнению, это вообще.
Артем Липин, автор рубрики "Липину интересно"
Я считаю, что мы должны создавать максимально комфортную психологическую среду вокруг себя. Если вам дискомфортно рядом с людьми с принципиально другим политическим мнением - отрезайте их без зазрения совести. Если отношения вам ценнее, не стыдитесь дружбы ни с кем.
Что касается лично меня, то повезло, и среди моих близких есть только один человек, с кем мы принципиально не совпадаем по вопросу Украины (и по многим другим вопросам).
К счастью, это не мешает нам близко общаться, а наша связь мне намного ценнее.
Еще важный аспект - для нас, журналистов, важно знать общую картину, а не только свой безопасный пузырь. Поэтому свои соцсети я не чищу и периодически заглядываю на страницы к людям с другим взглядом на жизнь. Но, повторюсь, вы сами решаете, что важнее: новости с обеих сторон или психологический комфорт.
Лиана Епифанова, редактор соцсетей
Тут очень важно понять каждому человеку самостоятельно. Здесь я вижу два варианта: либо человек ограничивает этот информационный шум и читает только то, что его не раздражает и не кажется ему ересью, и при этом сохраняет свое ментальное и психологическое состояние в норме. Однако при этом раскладе многие теряют понимание того, как мыслят люди "по ту сторону баррикад", а значит - вести дискуссию будет сложнее. Но и тут есть оговорка - нужна ли тебе настолько эта дискуссия, чтобы жертвовать своим ментальным здоровьем? Оставлю этот вопрос читателям.
Но есть и второй вариант. Сделать в своем пузыре "дырочки" и пускать различную информацию в свой ежедневный поток. На данном пути очень легко потеряться, так как источников много, фактов и мнений - еще больше, а значит, структурировать поток - крайне сложно. Но вуаля - теперь вы знаток всех сторон ситуации, однако, скорее всего, у вас передоз от новостей и повышенная тревожность. Стоит ли это того? - и этот вопрос оставлю читателям.
Лично я осознаю свою тревожность и чувствительность, а также порой эмоциональность. Поэтому выбираю путь "сохранить свое ментальное здоровье в норме" и стараюсь не вести лишних полемик с людьми, которые с пеной у рта доказывают мне, что я не так рассуждаю, не то читаю или не так ощущаю (благо, таких в моем окружении мало).
В первую очередь я выбираю себя, чего и всем желаю.
Андрей Тимофеев, новостной редактор
Отлично понимаю такие решения. Это, на мой взгляд, вид виртуальной гигиены. Убежден, что никакой пользы от контакта с нечистотами - даже информационными - быть не может. Для объективного взгляда на происходящее есть адекватные СМИ, которые сами указывают, если информация нуждается в подтверждении.
Контакт с уже зарекомендовавшими себя как лживые и подлые медиа на службе у диктатора-агрессора, даже из хороших побуждений - нет, спасибо.
Что по людям - в сегодняшней экстремальной ситуации о знакомых и родственниках вскрывается многое. Подобное было при Майдане, войне в Донбассе, протестах в Беларуси и прочем. Я физически ощущаю, как некоторые начинают вызывать у меня разочарование, граничащее с омерзением. И вполне закономерно, что общение с ними хочется прервать. По счастью, таких немного. Было бы хорошо поработать над тем, чтобы разумно их переубедить, но для меня это слишком неприятная работа. Да и не уверен, что извне можно как-то изменить убеждения человека, который в этом аду поддерживает путинскую Россию.
Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET
Психологи советуют ограничить сейчас время потребления новостей до 15 минут в день. И выбрать один-два источника, которым ты доверяешь, и просматривать их обновления. Быть в курсе, но не контролировать ситуацию 24/7, потому что это держит в напряжении. Прекрасный совет, я как Эрика-человек наверняка бы прислушалась. И всем советую.
Но как Эрика - главный редактор RUS TVNET - такой роскоши себе позволить не могу. То же самое с "чисткой" информационного пузыря, круга общения и ленты в Facebook. Те же психологи говорят, что в критической ситуации для нас новый смысл обретает группа -
важно найти своих, то есть людей, с которыми тебя объединяют общие ценности. Это естественная реакция, так мы чувствуем себя в безопасности и выживаем.
Поэтому по-человечески понимаю и разделяю желание создать вокруг себя свой информационный пузырь - такой стерильный мир, в котором люди, которые "видят дальше и больше" и "знают историю", не репостят стандартные клише, подготовленные для них на фабриках троллей, и не спорят с тобой, словно зомби с заученными аргументами.
Моя профессия не позволяет уйти без оглядки в мир собственных иллюзий. Поэтому я сознательно просматриваю выступления Пескова, Захаровой, Лаврова, Путина, Соловьева и компании и потом - о чудо - вижу те же нотки в постах тех самых "знающих" людей в своей ленте. Хотя вру, личную ленту я все же почистила. Но есть еще "моя профессиональная лента" RUS TVNET, по комментариям там можно отслеживать, как меняются настроения и что "в меню сегодня".
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