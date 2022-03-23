СМИ: Сергей Шойгу пропал с экранов

Издание "Агентство" подробно изучило, что происходило с министром в публичном поле.

Последний раз он появлялся в новостях российских агентств 11 марта. В тот день он говорил с министром обороны Хулуси Акмаром. Тогда же Минобороны рассказывало о визите Шойгу в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. Там министр вручал награды российским военным, участвовавшим в войне в Украине.

18 марта на сайте Кремля сообщалось, что состоялось совещание постоянных челнов Совета безопасности. Согласно сообщению, Шойгу также участвовал в нем. При этом фото и видео с этой встречи не публиковались.

В тот же день, 18 марта, на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды, но картинка в нем совпадала с видео, которое Минобороны публиковало 11 марта.

Таким образом, после 11 марта информации о том, где находится министр обороны, нет.

Также издание "Агентство" обращает внимание на то, что до 11 марта новости с Сергеем Шойгу публиковались раз в несколько дней.