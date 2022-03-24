Суррогатные матери Украины вынашивали детей для пар со всего мира. Потом Путин начал войну

Проблемы с застрявшими детьми испытывают не только Денис Герман и его агентство.

Настя копила деньги на дом в Харькове, где она живет с двумя маленькими сыновьями. Ее вторая суррогатная беременность подходила к концу.

Когда началась война, до родов оставались считанные дни, и в положенный срок она родила двойняшек.

С начала войны в Украине, многие суррогатные матери бежали из страны ФОТО: Getty Images

"Все это время мы провели в больничном бомбоубежище, - рассказывает она. - Харьков сильно обстреливали, и все бомбоубежище было заставлено матрасами и люльками. Настя со старшими мальчиками приютилась в подсобке, они спали прямо на полу на подушках, снятых с дивана, под полками с документами.

"Но врачи у нас были чудесные, я очень благодарна им", - говорит Настя, у которой родились еще два здоровых мальчика.

Через неделю она вышла из больницы. Но Харьков продолжали обстреливать, и иностранные родители не могли забрать своих близнецов.

С помощью агентства Насте, двум ее сыновьям и новорожденным двойняшкам пришлось отправиться в путешествие через всю Украину. На границе она передала детей их биологическим родителям, это было уже больше недели назад, и с тех пор она ничего от них не слышала.

ФОТО: BBC

Эмма представляет себе свою идеальную семью так: она едет на машине из своего дома в Канберре к своим родителям в Сиднее, оглядывается на заднее сидение и видит там группу детей. Сейчас у нее всего один ребенок. "Такое чувство, что это пробел в моей жизни", - говорит она.

Пять лет назад, когда она была беременна первым сыном, у нее обнаружили рак шейки матки. Опухоль росла с опасной скоростью, чему способствовал выброс гормонов, обычно сопровождающий беременность. Это был редкий случай, и во время родов в операционной собралось много врачей.

"Он родился в полном порядке, его не нужно было отправлять в отделение интенсивной терапии для новорожденных, так что я считаю, что мне крупно повезло", - говорит Эмма. Когда сыну исполнилось всего пять недель, ей самой пришлось начать интенсивную радио- и химиотерапию, которые повредили ее репродуктивные органы.

"В 29 лет у меня случилась менопауза, вот чудесно!" - говорит она с сарказмом.

За те пять лет, что прошли со времени страшного диагноза, Эмма ни на минуту не переставала думать о том, как завести второго ребенка. Вместе с мужем они прошли через 13 циклов ЭКО, болезненных и дорогих, но ни один из зародышей так и не прижился.

Эмма, Алекс и их сын ФОТО: Emma Micallif

"Никто не думает начинать с суррогатного материнства, но ты постепенно приходишь к этому из-за глубоких потерь и неудач в прошлом", - говорит Эмма.