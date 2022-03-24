RNP начало ликвидировать нелегальные сети электронной связи

В компании отмечают, что в прошлом году RNP провело несколько переговоров с владельцами средств электронной связи в попытках договориться о приведении в порядок кабелей, проложенных в зданиях, но достичь компромисса не удалось.

По информации предприятия, коммуникации часто размещены несоответствующим образом, например, в вентиляционных шахтах или дымоходах. Строительными нормами установлено, что внутренние кабельные линии в общедоступных местах должны быть изолированы: на лестничных клетках, коридорах и в других общедоступных местах кабели должны быть помещены в стояки, а в подвалах, подпольных шахтах и на чердаках их нужно размещать в защитных трубах или на механических конструкциях, предназначенных для крепления кабелей к зданиям.