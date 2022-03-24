Чт, 24.03.2022
Так работает пропаганда: берешь факты, располагаешь в определенном порядке, и получается большая ложь Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"
Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"

RNP начало ликвидировать нелегальные сети электронной связи

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В четверг, 24 марта, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) приступило к "приведению в порядок сетей электронной связи" с целью предотвращения исходящих от незаконно построенных электронных сетей угрозы имуществу и жителям, сообщила представитель RNP Уна Греневица.

В компании отмечают, что в прошлом году RNP провело несколько переговоров с владельцами средств электронной связи в попытках договориться о приведении в порядок кабелей, проложенных в зданиях, но достичь компромисса не удалось.

После нескольких проверок RNP выявила существенные нарушения в зданиях, где полностью проигнорирована пожарная безопасность и другие условия по безопасной прокладке электронных коммуникаций.

В целях предотвращения таких потенциально опасных ситуаций будет проведен демонтаж сетей электронных коммуникаций.

По информации предприятия, коммуникации часто размещены несоответствующим образом, например, в вентиляционных шахтах или дымоходах. Строительными нормами установлено, что внутренние кабельные линии в общедоступных местах должны быть изолированы: на лестничных клетках, коридорах и в других общедоступных местах кабели должны быть помещены в стояки, а в подвалах, подпольных шахтах и на чердаках их нужно размещать в защитных трубах или на механических конструкциях, предназначенных для крепления кабелей к зданиям.

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