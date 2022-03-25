В России остались арендованные у Латвии вагоны LDz. Теперь их требуют вернуть

Член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс рассказал LЕТА, что в среду, 23 марта, в комиссии по устойчивому развитию Сейма фермеры уже потребовали у LDz предоставить информацию о количестве вагонов-зерновозов.

"Мы считаем, что в нынешней геополитической ситуации министр сообщения должен дать политическую задачу вернуть в Латвию вагоны, принадлежащие LDz, к середине июня", - заявил Тронс, пояснив, что это обеспечит успешный экспорт произведенного в Латвии зерна, что является значительным доходом для экономики.

Он отметил, что, по официальной информации Минсообщения, количество вагонов для зерна в прошлом году составляло около 900, а этой осенью может быть около 600, однако, по неофициальной информации, доступных вагонов в этом году будет только около 300.

По данным Тронса, LDz владеет примерно 1100 вагонами для зерна, которые сдаются в аренду в Россию, Казахстан и другие страны. В сложившейся геополитической ситуации, связанной с войной в Украине, "Крестьянский сейм" обеспокоен тем, что до начала сезона вагоны не удастся вернуть в Латвию, что создаст катастрофическую ситуацию с заготовкой и транспортировкой зерна.

В Латвии всего 30% складских мощностей от необходимого количества, поэтому зерно, предназначенное на экспорт, транспортируется в латвийские порты в сезон сбора урожая. Автомобильного транспорта для перевозки зерна также не хватает.

Латвийские фермеры ежегодно выращивают до 3,5 млн тонн зерна, рапса, гороха, фасоли и других культур, и около 70% этого объема экспортируется, что в ценах этого года может составить около 700 млн евро в денежном эквиваленте.

LDz пока не дает ответа о том, сколько вагонов для зерна находится в России, когда и планируется ли их возврат в Латвию, а также сколько вагонов будет доступно латвийским хлеборобам в этом году.