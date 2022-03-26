"Синдром выжившего". Рассказываем о горячей линии психологической помощи для украинцев

"Каждый день украинцы вынуждено покидают свою страну. Я сама с Украины и знаю, как сложно покидать свой дом и переживать войну. Не так важна финансовая помощь, как психологическая, поэтому в Латвии открыли горячую линию для поддержки украинцев", - не скрывает Кристина.

"Мы создали именно горячую линию психологической помощи, поскольку в какой-то момент очень важно, чтоб тебя выслушали. Именно помощь и поддержка - наша цель", - рассказывает автор проекта Aйя Брувере.

По статистике только один из трех человек может самостоятельно справиться с пост военными психо-травмами. Если вовремя не оказывать психологическую помощь, то последствия войны могут ощущаться десятилетиям. С какими именно проблемами обращаются вынужденно переехавшие украинцы знает Ольга Присекина – она одна из тех, кто отвечает на звонки горячей линии.

"Чаще депрессии после этого, у них могут быть суицидальные наклонности, тревожные расстройства, поэтому очень важно сейчас дать психологическую помощь, чтобы люди могли нормально жить", - говорит психолог горячей линии Ольга Присекина.

Что делать, если тебя преследует "синдром выжившего", как ним бороться? Психолог горячей линии на это отвечает так: "Чувство вины – это сейчас нормально, но ты не виновата в войне, не мы виноваты в том, что произошло. С этим нужно не бороться, а это нужно пережить, нужно дать волю своим чувствам, поэтому если мы хотим плакать – плачем, если мы хотим смеяться – смеемся, просто не сдерживаем свои чувства".

Важное правило - хочешь помочь себе - помогай другим, и не бойся своих чувств.

А вот как с психо-травмами справляются те, кто не выехал с Украины, рассказывает Катерина Кохановская. Две недели она жила под обстрелами в Киеве, ночевала в бомбоубежищах, видела, как рушатся дома ее родного города. Она постоянно чувствует сильный страх и тревогу, поэтому она решила обратиться за помощью к психологу.

"Да, и это очень сильно мне помогло. Особенно, когда я эвакуировалась с Киева, мне было очень больно, я собиралась выйти с автобуса и никуда не ехать, потому что мои родные остались в городе под обстрелами. В этот момент я написала психологу, чтобы она помогла мне примириться с собой, примириться с эмоциями. Ты понимаешь: что рядом с тобой находятся люди – они все в одной ситуации: кому-то выкладывать свой негатив, страх и делиться с ними не хочется. Психолог знает: как работать с этим, как это в себе собрать, комбинировать и как это пережить", - говорит украинка из Киева.

Хватает ли психологических волонтерских центров в Украине? Катерина говорит, что найти психолога – это не проблема сейчас: "Можно найти хотя-бы одного психолога-знакомого, у него есть прямо такой список – очень много психологов, к которым можно обратиться бесплатно".

Телефон горячей линии: 209-00-209 (латышский, русский, английский, украинский язык)