Рундальский замок: Французский сад готов к туристам

В музее отметили, что помимо сезонных цветов, которые будут радовать посетителей с середины апреля до осени, будет возможность принять участие в традиционных садовых мероприятиях Рундальского замка-музея, а также приложить руку к работе по уборке сада.

В музее сообщили, что в саду уже видны цветы крокусов и подснежников, но во второй половине апреля сад приобретет более яркий цвет.

При благоприятной погоде в апреле в саду во всей красе расцветут 33 сорта нарциссов и 12 сортов гиацинтов, а также магнолии, форзиции и другие раннецветущие кустарники. В мае посетителей порадуют 154 цветка тюльпана, а также сирени и декоративной яблони и сливы, а ближе к июню цветами станут пионы различных сортов, рассказали в музее.

Летние месяцы - июнь, июль и август - время цветения. В июне в саду зацветут исторические сорта роз, которые отличаются сильным ароматом и цветут только один раз, а не два раза в год, как современные розы. С июля по август-сентябрь сад также славится около 30 различных сортов гортензий.

В музее говорят, что в этом году пройдет несколько традиционных садовых мероприятий - весенний и осенний рынок растений, а также главное летнее событие - Праздник сада.