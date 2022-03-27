Рундальский замок: Французский сад готов к туристам
С 1 апреля во французском саду Рундальского замка начинается активный туристический сезон, сообщили в музее агентству LETA.
С 1 апреля во французском саду Рундальского замка начинается активный туристический сезон, сообщили в музее агентству LETA.
В музее отметили, что помимо сезонных цветов, которые будут радовать посетителей с середины апреля до осени, будет возможность принять участие в традиционных садовых мероприятиях Рундальского замка-музея, а также приложить руку к работе по уборке сада.
При благоприятной погоде в апреле в саду во всей красе расцветут 33 сорта нарциссов и 12 сортов гиацинтов, а также магнолии, форзиции и другие раннецветущие кустарники. В мае посетителей порадуют 154 цветка тюльпана, а также сирени и декоративной яблони и сливы, а ближе к июню цветами станут пионы различных сортов, рассказали в музее.
Летние месяцы - июнь, июль и август - время цветения. В июне в саду зацветут исторические сорта роз, которые отличаются сильным ароматом и цветут только один раз, а не два раза в год, как современные розы. С июля по август-сентябрь сад также славится около 30 различных сортов гортензий.
В музее говорят, что в этом году пройдет несколько традиционных садовых мероприятий - весенний и осенний рынок растений, а также главное летнее событие - Праздник сада.
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