Уилл Смит на "Оскаре" ударил Криса Рока из-за шутки про его жену

Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". В небольшой паузе он решил пошутить об "удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему фильм "Солдат Джейн". Джада ранее признавалась, что страдает от алопеции - аутоиммунного заболевания, из-за которого выпадают волосы.

После этого актер поднялся на сцену и ударил комика. Сразу после инцидента во время прямой трансляции отключили звук.

По слухам, рассерженный Смит кричал, чтобы Рок не смел произносить имя его жены, пишет Esquire.ru.

Как пишет издание со ссылкой на Variety, зрители были в шоке. Вскоре после инцидента на сцену вышел рэпер Пи Дидди, чтобы отметить на церемонии 50-летие "Крестного отца". Музыкант прокомментировал случившееся: "Уилл и Крис, мы решим эту проблему как семья. А прямо сейчас мы двинемся дальше. А ну-ка дайте шума", - сказал он.

Стоит отметить что, на этой церемонии Уилл Смит получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка актера.

Видео: Уилл Смит устроил драку во время вручения "Оскара"