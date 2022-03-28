В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе вручили "Оскары". "CODA: Ребенок глухих родителей" названа лучшим фильмом, лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с "Властью пса". "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за "Короля Ричарда". Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй".

Ведущих на этот раз было трое, все они женщины - Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

Our co-hosts, Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes have arrived! #Oscars pic.twitter.com/ddlLexezoL — The Academy (@TheAcademy) March 27, 2022

Телемоста с президентом Украины Владимиром Зеленским, к которому накануне призывал Шон Пенн, не было и никто не ушел.

"Если Академия решит этого не делать, если ведущие решат не поддерживать руководство Украины, которая принимает за нас пули и бомбы вместе с украинскими детьми, которых они пытаются защитить, то я думаю, что каждый из этих людей и их действия будут выглядеть самым непристойным моментом во всей истории Голливуда. Надеюсь, этого не произойдет", - заявил он в эфире CNN.

Вместо этого во время церемонии вручения после одного из номеров на экране появилось обращение: "Мы объявляем минуту молчания в знак поддержки украинского народа, который в настоящее время подвергается вторжению, военному конфликту и сталкивается с предвзятым отношением на своей территории".

"Оскар" - в поддержку Украины. На церемонии объявили минуту молчания ФОТО: REUTERS/Brian Snyder

Другой интригой задолго до церемонии были предположения о том, что объявлять победителя в номинации "Лучший фильм" будут Меган Маркл и принц Гарри.

Однако, по факту победителя в номинации "Лучший фильм" объявляли Леди Гага и Лайза Минелли.

Леди Гага и Лайза Минелли объявили победителя в категории "Лучший фильм" ФОТО: REUTERS/Brian Snyder/Scanpix

Напомним, по количеству номинаций лидировала картина "Власть пса" (12 номинаций), на втором месте - "Дюна" Дени Вильнева (с 10 номинациями).

Появилась в этом году одна новая номинация: в категории #OscarsFanFavorite - это своего рода приз зрительских симпатий. В данной категории картину-победителя определили зрители, которые могли проголосовать на сайте премии. Учитывалась активность зрителей в соцсетях.

Лучший фильм:

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший режиссер:​

Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фэй"

Джессика Честейн получила "Оскар" за главную женскую роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй" ФОТО: REUTERS/Brian Snyder/Scanpix

Лучшая мужская роль:

Уилл Смит, "Король Ричард"

"Король Ричард" ФОТО: Кадр из видео

Лучшая женская роль второго плана:

Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль второго плана:

Трой Коцур, "CODA: Ребенок глухих родителей"

Check out all the winners' full reactions backstage on the @Verizon #5GUltraPass, and don’t forget to nominate your favorite moments from the #Oscars on the @Verizon Twitter page for a chance to win!https://t.co/e1JvwlJb8K pic.twitter.com/8nGF85GUGT — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучший оригинальный сценарий:

Кеннетт Брана, "Белфаст"

"Белфаст" ФОТО: Кадр из видео

Лучший адаптированный сценарий:

Сиан Хедер, "CODA: Ребенок глухих родителей"

"CODA: Ребенок глухих родителей" ФОТО: Кадр из видео

Лучший иностранный фильм:

"Сядь за руль моей машины" (Япония)

"Сядь за руль моей машины" ФОТО: Кадр из видео

Лучший анимационный фильм:

"Энканто"

Лучший документальный фильм:​

"Лето соула"

Лучший оператор:​

Грег Фрейзер, "Дюна"

Лучший оригинальный саундтрек:​

Ханс Циммер, "Дюна"

Лучшая песня:​

No Time To Die - "Не время умирать"

Лучший дизайн костюмов:

"Круэлла"

Кадр из фильма "Круэлла" ФОТО: скриншот с youtube.com

Лучшие визуальные эффекты:

"Дюна"

Лучший грим и прически:​

"Глаза Тэмми Фэй"

Лучший звук:

"Дюна"

Лучший монтаж:

"Дюна"

Лучшая работа художника-постановщика:

"Дюна"

Лучший короткометражный фильм:​

The Long Goodbye

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Стеклоочиститель"

Лучший короткометражный документальный фильм:​

"Королева баскетбола"

Таким образом лидером по количеству наград стала картина Дени Вильнева "Дюна" - 6 премий "Оскар"

Лучший оператор;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучший монтаж;

Лучший звук;

Лучший оригинальный саундтрек;

Лучшая работа художника-постановщика;

"Дюна" ФОТО: Кадр из видео

Галерея: "Оскар-2022"