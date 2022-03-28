Коалиция решила не выдавать россиянам ВНЖ за инвестиции

Кариньш подчеркнул, что коалиция согласилась закрыть программы "золотой визы", позволявшие получить ВНЖ, вкладывая деньги в приобретение квартир или другим подобным образом.

Видео: Кариньш сообщает о решении коалиции (на латышском языке)

По информации премьер-министра, Министерство внутренних дел работает над соответствующими поправками в закон.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце указал, что запрет на получение ВНЖ таким способом будет распространяться на граждан России и Беларуси.

Пуце отметил, что точная правовая база для решения этого вопроса будет подготовлена в ближайшие дни и вынесена на повестку дня соответствующей комиссии Сейма, где, скорее всего, он будет рассмотрен уже в среду, 30 марта. Затем в скором времени вопрос будет передан на обсуждение на пленарном заседании Сейма.

Еврокомиссия

Европейская комиссия в обнародованной в понедельник рекомендации призывает членов блока незамедлительно признать недействительным порядок предоставления гражданства инвесторам и гарантировать жесткий контроль для снижения связанных с этим рисков.

Некоторые граждане России или Беларуси, в отношении которых применены санкции или которые оказывают значительную поддержку войне в Украине, могли на основании этого порядка приобрести гражданство ЕС или преимущества вроде права на свободное передвижение в Шенгенской зоне.

Еврокомиссия рекомендует членам блока оценить, не следует kb лишить граждан России или Беларуси, включенных в санкционный список в связи с войной в Украине, гражданства, предоставленного на основании порядка "золотых паспортов".

После индивидуальной оценки и в соответствии с принципами пропорциональности, базовыми правами и правом стран-членов следует немедленно признать недействительными виды на жительство, выданные подпавшим под санкции гражданам России и Беларуси в порядке предоставления вида на жительства инвесторам.

Рекомендация не ограничивает разрешение для граждан России и Беларуси на проживание в ЕС на других основаниях, например, по причинам гуманитарного характера или в порядке предоставления международной помощи.