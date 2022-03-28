Запрет "золотых" ВНЖ и примирение Плешса. Что решила коалиция?

Коалиция приняла решение о закрытии инвестиционной программы ВНЖ

Коалиция приняла решение о прекращении выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) при приобретении недвижимости и других инвестициях, заявил сегодня, 28 марта, журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи формирующих правительство партий.

Кариньш подчеркнул, что коалиция согласилась закрыть программы "золотой визы", позволявшие получить ВНЖ, вкладывая деньги в приобретение квартир или другим подобным образом.

Видео: Кариньш сообщает о решении коалиции (на латышском языке)

По информации премьер-министра, Министерство внутренних дел работает над соответствующими поправками в закон.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце указал, что запрет на получение ВНЖ таким способом будет распространяться на граждан России и Беларуси.

Пуце отметил, что точная правовая база для решения этого вопроса будет подготовлена в ближайшие дни и вынесена на повестку дня соответствующей комиссии Сейма, где, скорее всего, он будет рассмотрен уже в среду, 30 марта. Затем в скором времени вопрос будет передан на обсуждение на пленарном заседании Сейма.

Кариньш: министр Плешс и Рижская дума должны совместными усилиями найти решение для развития столицы

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Для развития/За!") и Рижская дума должны совместными усилиями найти решение по обеспечению развития латвийской столицы, заявил журналистам Кришьянис Кариньш после заседания коалиции.

Так премьер ответил на вопрос о своей реакции на поданное Союзом зеленых и крестьян (СЗК) требование отставки Плешса.

Кариньш пояснил, что "основное разногласие" между Рижской думой и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) касается плана территориального развития Риги.

Премьер-министр подчеркнул, что у Риги должен быть план развития. "Выход состоит в том, что министр VARAM и Рижская дума сядут за стол и найдут решение, которое позволит нашей столице развиваться", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

В свою очередь, Мэр Риги Мартиньш Стакис указал, что этим решением VARAM на несколько лет приостановило развитие столицы.