СМИ: Армения оказала военную помощь России
Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами? таким образом предоставив помощи в войне на Украине, сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведданные.
Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами? таким образом предоставив помощи в войне на Украине, сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведданные.
Сообщается, что 25 марта из Армении в Россию вылетели четыре истребителя Су-30, которые будут использованы в войне в Украине.
За оказание военной помощи Армения может получить предупреждение или даже попасть под санкции.
Ранее Минобороны Украины сообщало, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о том, что для восстановления боеспособности Россия планировала перебросить в Украину несколько подразделений со 102-й российской военной базы в Армении.
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