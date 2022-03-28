Пн, 28.03.2022
Такой войны мир еще не видел эстонский доброволец в Украине
эстонский доброволец в Украине

СМИ: Армения оказала военную помощь России

ФОТО: SCANPIX

Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами? таким образом предоставив помощи в войне на Украине, сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на разведданные.

Сообщается, что 25 марта из Армении в Россию вылетели четыре истребителя Су-30, которые будут использованы в войне в Украине.

За оказание военной помощи Армения может получить предупреждение или даже попасть под санкции.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о том, что для восстановления боеспособности Россия планировала перебросить в Украину несколько подразделений со 102-й российской военной базы в Армении.

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