СМИ: Армения оказала военную помощь России

Сообщается, что 25 марта из Армении в Россию вылетели четыре истребителя Су-30, которые будут использованы в войне в Украине.

За оказание военной помощи Армения может получить предупреждение или даже попасть под санкции.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о том, что для восстановления боеспособности Россия планировала перебросить в Украину несколько подразделений со 102-й российской военной базы в Армении.