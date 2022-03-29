Вт, 29.03.2022
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Зайга Пуце

Шойгу: цели первого этапа "спецоперации" достигнуты

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ФОТО: EPA/Scanpix

Говоря о войне в Украине, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены".

"Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

Также он рассказал, что призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в "горячие точки".

Он отметил, что "все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания".

Напомним, что Шойгу не делал публичных заявлений с 11 марта, что вызывало вопросы у СМИ.

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