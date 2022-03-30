Из-за пандемии все больше школьников выбирают дистанционные программы

С началом пандемии количество учащихся на дистанционном обучении значительно увеличилось. В 2018/2019 учебном году их было 4 217 человек, в 2019/2020 учебном году – 4 566, в 2020/2021 учебном году – 5 576 человек.

Как поясняют в министерстве, положительной стороной дистанционного обучения являются структурированные учебные материалы, которые образовательное учреждение обязано подготовить для обучения ребенка.

Однако даже если эти материалы доступны, родителям приходится много работать, если ребенок еще не приобрел навыков самостоятельного обучения. Поэтому за дистанционным обучением чаще обращаются дети старшего возраста.