Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

После многочисленных взлетов и падений за последнее время нас ждет настоящий взлет и большой сюрприз! Этой осенью появится еще один член семьи Болдуин. Наш новый ребенок - очень яркое событие в нашей жизни. Благословение и подарок в такое неопределенное время, - написала написала Хилария Болдуин в Instagram.

Она поделилась роликом, в котором показала, как они рассказали детям об этом событии. Болдуин перепостил видео на свою страницу.

Напомним, пара воспитывает шестерых общих детей: Кармен, Марию, Рафаэля, Леонардо, Эдуардо и Люсию. У самого Болдуина также есть взрослая дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер. Алек и Хилария Болдуин сыграли свадьбу в 2012 году, до брака они встречались год.

Напомним, в конце прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где он играл главную роль, произошел неприятный инцидент - реквизитное оружие в руках актера оказалось настоящим. В результате стрельбы погибла женщина-оператор Галина Хатчинс.

Родственники Хатчинс подали в суд на Болдуина и создателей фильма, обвинив их в пренебрежении правилами безопасности. Следом Алек Болдуин подал судебный иск против продюсеров фильма.