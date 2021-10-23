Ее знали в Риге и Калифорнии: кем была украинка Галина Хатчинс, застреленная Болдуином?

Сама трагедия - шок для американской киноиндустрии, ведь здесь невероятно пекутся о безопасности и следят за соблюдением правил. Сложно понять, как подобный инцидент мог произойти.

В разговоре со СМИ режиссер Алексей Федосов, знавший Галину, подчеркнул, что прежде чем оружие попало к Болдуину, оно должно было пройти "миллион проверок":

"Всем должны были показать, что оно разряжено, что в нем нет патронов, а если и есть, то они именно холостые. Здесь часто используются холостые патроны для съемок, в этом нет ничего нового и удивительного", - объяснил он.

Сейчас съемки картины приостановлены...

"В Голливуде очень много русскоязычных. Мне кажется, любой русскоязычный киношник в Калифорнии знал ее. Соцсети разрываются, все скорбят", - сказал изданию Газета.ru продюсер и режиссер Алексей Федосов, работающий в Голливуде и лично знавший погибшую. Впрочем, ее знали не только в США и Украине. Латвийский режиссер Айк Карапетян написал в соцсетях, что его супруга тоже была знакома с Галиной.

ФОТО: Скриншот twitter

Комментарий Болдуина:

63-летний Алек Болдуин находится в подавленном состоянии. Он дал показания полиции, и в его адрес не было предъявлено обвинений. Актер переживает и просит прощения у близких погибшей.

"Нет слов, чтобы описать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашей уважаемой коллеги. В данный момент работаю с полицией, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия, и поддерживаю связь с мужем Галины, оказываю поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито из-за семьи Хатчинс", - написал он в Twitter.

Кто такая Галина Хатчинс?

Галина родилась и выросла в Советском Союзе, а если точнее - в Украине. Она выросла в населенном пункте на военной базе в районе Северного полярного круга. В последние годы женщина проживала в Лос-Анджелесе. В числе ее работ как оператора такие фильмы, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

Хатчинс окончила отделение международной журналистики Киевского университета. Это ее привело к британским кинодокументалистам. Галина стала работать как журналист-расследователь. В 2015 девушка переехала в США. Позже она поступила в Американский институт кино, а в 2018 году начала работать в лаборатории 21st Century Fox DP Lab.

Работавшие с ней киношники рассказывали, что она обычно очень медленно выбирала, ставила кадры и старалась, чтобы все было очень красиво. Коллеги вспоминают Галину как прекрасного, доброго и светлого человека.

"Что бы ни происходило, она всегда улыбалась", - говорит о ней режиссер Алексей Федосов.

В Голливуде Галину Хатчинс все очень любили, но не только за профессионализм, а еще и за открытость и улыбчивость. Она была общительной и часто посещала различные мероприятия и светские рауты. Бывало, что она помогала коллегам из киноиндустрии, а порой давала советы, делилась техникой и новыми знаниями.

Карьера Галины в последние годы стремительно шла вверх. Она была настоящим профессионалом в своем деле и могла стать известной на весь мир. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой". У Хатчинс должно было быть блестящее будущее, тем более что она - женщина, а женщин-операторов очень мало. Но трагедия на съемочной площадке все это перечеркнула.